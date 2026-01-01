柏蔚森加推32伙兩房戶 周五招標發售｜啟德新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣(右）表示，新春將近，由今年1月23日至3月8日期間，買家認購指定住宅物業專享「新春置業大利是優惠」。左為遠東發展營業及市務總經理陳富強。(蘇文傑攝)

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，本月至今已迅沽24伙，為回應市場需求，今日(19日)上載全新銷售安排，加推32伙兩房戶於周五(23日)起招標發售。發展商同時開放兩個全新現樓單位予傳媒參觀，包括連裝修的第3座20樓E室及交樓標準的D室，示範單位將於即日開放予公眾參觀。

新春大利是優惠指定單位享3.8萬折扣

新春將至，項目新增「新春大利是優惠」，認購指定17伙單位，可享38,000元折扣優惠。同時為與會員一同喜迎馬年，「柏蔚森」將於2月8日在現樓舉行「新春森意工作坊」。新春活動將邀請NEW WORLD CLUB會員參加駿馬琺瑯工藝坊，另一工作坊則製作吉結並繫上祝福。這場新春藝術體驗，讓色彩與傳統交織，將美好心意融入每一筆、每一結，與大家一同迎接新年的幸福與喜悅。