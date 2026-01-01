柏蔚森加推32伙兩房戶 周五招標發售｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，本月至今已迅沽24伙，為回應市場需求，今日(19日)上載全新銷售安排，加推32伙兩房戶於周五(23日)起招標發售。發展商同時開放兩個全新現樓單位予傳媒參觀，包括連裝修的第3座20樓E室及交樓標準的D室，示範單位將於即日開放予公眾參觀。
新春大利是優惠指定單位享3.8萬折扣
新春將至，項目新增「新春大利是優惠」，認購指定17伙單位，可享38,000元折扣優惠。同時為與會員一同喜迎馬年，「柏蔚森」將於2月8日在現樓舉行「新春森意工作坊」。新春活動將邀請NEW WORLD CLUB會員參加駿馬琺瑯工藝坊，另一工作坊則製作吉結並繫上祝福。這場新春藝術體驗，讓色彩與傳統交織，將美好心意融入每一筆、每一結，與大家一同迎接新年的幸福與喜悅。
海景一房呎價創新高逾2.1萬成交
「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，周末兩天速沽6伙，套現逾4,000萬元，其中「柏蔚森II」2座19樓F單位，實用面積262方呎，屬一房設計，享開揚前席遊艇海景，售價569.7萬元，呎價21,744元，創一房呎價新高。
累售830伙 套現近60億
「柏蔚森」系列銷情持續，自現樓以來已火速售出173伙，套現逾13億元。自開售以來累售830伙，套現近60億元。