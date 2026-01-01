傲玟推置業禮遇 指定賣家可享總值300萬保險計劃｜何文田新盤

其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，現夥拍服務香港逾一個世紀的昆士蘭保險香港，為買家呈獻置業禮遇。凡購買單位或單位連同車位的買家，即可獲贈價值3萬至5萬元的保險禮券，保險禮券優惠總值達300萬元。

傲玟項目總經理張詩韻表示，為配合「傲玟」最新銷售部署，凡於2026年3月31日或之前簽訂臨時買賣合約，並於臨時買賣合約的日期起計90日內完成 交易的「傲玟」買家，購買單位可獲贈3萬元保險禮券；購買單位或單位連同車位的買家，則可獲5萬元的保險禮券，有關保險禮券可作購買昆士蘭保險香港提供的保險產品，是次送出的優惠總值高達300萬元。