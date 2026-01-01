中原城市租金回報率CRI按月跌0.07% 連跌3個月 仍企穩3.4厘水平｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年11月CRI回報率最新報3.46 %，按月下跌0.07個百分點。10月底本地銀行進一步減息，樓市買賣交投活躍，不過第四季租賃淡季下，11月租金破頂後回落，令CRI回報率跌穿3.50%。樓價升勢連續3個月超越租金，同期回報率累跌0.14個百分點，料2025年底CRI回報率可企穩3.4厘水平。

預計短期 CRI 回報率仍高於 H 按息 2025年11月H按息下調至3.25%水平，同期租金回報率高H按息0.21厘，連續7個月維持供平過租格局。10月底港銀隨美國減息，略為拉開11月回報率及H按息距離。不過，H按息短期未見大幅下調空間，而樓價穩步向上，兩者差距將會再度收窄，但預計短期CRI回報率仍高於H按息。

2025年11月份CRI_Mass回報率報3.59%，按月跌0.08個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.56%，按月跌0.08個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)同樣連跌4個月，分別累跌0.16及0.15個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.92%，按月跌0.03個百分點，連跌2個月共0.11個百分點，為2011年1月後近15年第5高。

四區 CRI_Mass 回報率全跌 四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.62%，按月跌0.02個百分點，連跌2個月共0.07個百分點，為2010年12月後近15年第7高。新界東CRI_Mass回報率報3.67%，按月下跌0.03個百分點，為2012年10月後逾13年第4高。新界西CRI_Mass回報率報3.63 %，按月下跌0.08個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.51%，按月跌0.15個百分點，連跌3個月共0.27個百分點。

26 個屋苑租金回報達 4 厘或以上 在143個成份屋苑中，11月租金回報率高於H按息(3.25%)有104個，即近73%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有26個，較10月減少7個。回報率較高的首十個屋苑為：荃威花園4.94%，美景花園4.87%，華景山莊4.81%，河畔花園4.6%，南豐新邨4.53%，得寶花園4.53%，置富花園4.43%，翠怡花園4.42%，黃埔新邨4.4%，青怡花園4.38%。 主要屋苑回報方面，杏花邨3.82%，康怡花園3.71%，太古城3.53%，海怡半島3.51%，美孚新邨4.02%，新都城3.81%，黃埔花園3.7%，麗港城3.65%，沙田第一城4.16%，太湖花園3.78%，迎海3.56%，名城3.08%，映灣園3.58%，嘉湖山莊3.54%，尚悅3.58%，YOHO TOWN 2.98%。