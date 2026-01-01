恒隆CEO盧韋柏斥2354萬購黃竹坑滶晨三房 上月宣布今年8月底或之前退休｜名人入市

樓市氣氛向好，市場持續出現名人入市。恒隆地產(101)行政總裁兼執行董事盧韋柏於去年12月18日宣布將於今年8月31日或之前退休，其後不足一周、在同月24日斥約2,354萬元購入由新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」一個三房單位，呎價2.85萬元。 據悉，上述成交單位為「滶晨」第1B座低層P3室，實用面積826方呎，屬三房間隔，以2,354.1萬元售出，呎價28,500元。

翻查資料，盧韋柏過往亦曾有物業投資，在2020年以公司股權轉讓形式購入淺水灣道65號松苑低層B室，實用面積約1,971方呎，屬四房間隔，涉資約7,000萬元，呎價約3.55萬元。

恒隆正物色繼任人 恒隆集團(010)、恒隆地產去年12月18日聯合公布，盧韋柏將於2026年8月31日或之前榮休，並不再擔任集團行政總裁及執行董事職位。董事會正進行全面的甄選，以物色盧韋柏繼任人，而盧韋柏將協助並促進領導層順利交接。集團表示，盧韋柏在任期間，憑誠信、遠見卓識、以及對卓越的不懈追求，帶領集團前行。董事會對他的領導及對集團堅定不移的貢獻，表達深切的謝意，並同時期待盧韋柏榮休後，能以待定的正式崗位，繼續為集團提供顧問支持。