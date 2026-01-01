中原：普通話拼音買家去年1.4萬宗入市 涉1410億 齊創歷史新高｜樓市數據

2025年本港樓市止跌回升，內地資金持續積極入市。中原地產數據顯示，去年全港共錄得逾5.66萬宗私樓買賣登記，其中姓名以普通話拼音登記的買家佔近1.4萬宗，按年增加兩成，高於2024年的11,631宗。涉資金額方面，普通話拼音買家全年合共投入突破1,400億元，至1,410億元，較去年升逾8%，並已連續兩年突破千億元大關。不論宗數或金額，均創歷來新高，兼連續3年「價量齊升」。

一手市場方面，普通話拼音買家貢獻逾半資金，全年投入789億元，僅次2024年的798億元，屬歷史次高。入市宗數亦首次突破6,000宗，達6,502宗，按年升17%；若與撤辣前2022年低位僅1,212宗及184億元相比，升幅更達4倍及3倍。而在去年12月，普通話拼音買家錄1,410宗成交，按月升一成，創5個月新高。