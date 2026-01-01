賭王何鴻燊名下尖沙咀金巴利街地盤放售 意向價5000萬｜工商舖

原由已故賭王何鴻燊擁有的尖沙咀金巴利街20號商業地盤，委任世邦魏理獲獨家代理出售。本地盤以私人協商形式，按「現狀」及交吉出售，最新意向價為5,000萬元，樓面地價約每方呎2,960元，屬極具吸引力的投資機會。

金巴利街20號為一個約 1,410方呎的單邊商業地盤，最高可建建築面積約 16,920方呎。金巴利街20號地盤位於尖沙咀的核心地段，周邊交通便利，距離尖沙咀港鐵站B2出口僅數分鐘步程，並與主要幹道及巴士路線緊密連接，方便往來港九各區。該區為零售、餐飲、娛樂及夜生活的集中地，亦是本地居民及國際旅客的熱門消閒目的地，日夜人流不絕，為地盤未來重建提供穩定租務需求。地盤同時鄰近香港理工大學，步行約10分鐘即可到達校園。由於尖沙咀及紅磡一帶學生人口龐大，對優質宿舍的需求持續上升，地盤具備發展學生宿舍的潛力。相較傳統住宅或酒店用途，學生宿舍項目能帶來穩定租金回報，並進一步提升物業的長期投資價值。