粉嶺安樂門街全幢工廈放售 意向價1億｜工廈市況

多元化專業服務及投資管理公司高力獲業主委託，獨家出售粉嶺安樂村安樂門街33號的全幢工業物業，業主意向價為1億元，折合每方呎約3,884元。

隨着香港特區政府積極推動創新科技政策及北部都會區發展，越來越多具策略價值的內地及海外重點企業進駐香港。安樂門街33號正能滿足這些高增值企業對先進生產及研發廠房的需求，同時亦是本地企業自用的理想選擇。

物業位置優越，鄰近五個與深圳接壤的邊境管制站，包括香園圍、文錦渡及落馬洲（車輛通關），車程僅需約12至18分鐘；而羅湖及落馬洲（公共交通）兩站距離內即可抵達。臨近深圳的地理優勢，使粉嶺安樂村成為內地先進製造企業在港設立產品研發及示範生產線的理想據點。