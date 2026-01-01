粉嶺安樂門街全幢工廈放售 意向價1億｜工廈市況

多元化專業服務及投資管理公司高力獲業主委託，獨家出售粉嶺安樂村安樂門街33號的全幢工業物業，業主意向價為1億元，折合每方呎約3,884元。
隨着香港特區政府積極推動創新科技政策及北部都會區發展，越來越多具策略價值的內地及海外重點企業進駐香港。安樂門街33號正能滿足這些高增值企業對先進生產及研發廠房的需求，同時亦是本地企業自用的理想選擇。
物業位置優越，鄰近五個與深圳接壤的邊境管制站，包括香園圍、文錦渡及落馬洲（車輛通關），車程僅需約12至18分鐘；而羅湖及落馬洲（公共交通）兩站距離內即可抵達。臨近深圳的地理優勢，使粉嶺安樂村成為內地先進製造企業在港設立產品研發及示範生產線的理想據點。
安樂門街33號屬精品獨立工業大廈，佔地約5,163.5方呎，總樓面面積約25,748方呎，樓高六層，設計規格極高。地下（首層）樓底約4.7米，其餘樓層樓底約4.03米，每層樓面實用且方正，靈活度極高。
本物業非常適合單一企業全幢自用，享有高度私隱、完善保安，並可突顯企業形象。買家更可享有命名權及外牆廣告權，對有意於香港提升品牌知名度的企業尤其吸引。
高力資本市場及投資服務執行董事鍾德堯表示，近年，我們接獲不少來自生命健康科技、現代中成藥、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造及新能源科技等行業的查詢，物色高規格工業物業作為產品研發、示範生產線及國際業務基地。相信安樂門街33號能完全切合這些企業的需要。粉嶺安樂村一向是獨幢自用工業物業的熱門地段，去年區內的「縱橫2000」項目全幢成功出售及租出，足見市場需求強勁。預期安樂門街33號將於短期內獲市場積極承接。