柏蔚森現樓示範單位｜兩房連開放式廚房間隔 有裝無裝同時睇 (多圖有片)｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，同時開放兩個全新現樓單位予傳媒參觀，包括連裝修的第3座20樓E室及交樓標準的第3座20樓D室。

第 3 座 20 樓 E 室 遊艇主題設計 前迎開揚遊艇海景的第3座20樓E室，間隔屬兩房連開放式廚房設計，實用面積383方呎，層與層高度達3.2米，並設有40方呎的露台及工作平台，將室內空間與戶外開揚遊艇海景完美銜接。單位裝飾設計以遊艇為靈感，巧妙地將海洋的流動感與遼闊海景融入單位每一個設計細節，為居者打造一個猶如置身豪華遊艇、隨時享受海天一色景致的居所。

客飯廳流暢線條 呼應窗外海景 客廳與飯廳的設計採用流暢線條及藍灰色調，與窗外海景相互呼應，營造和諧統一的視覺效果。特別選用的波紋餐桌能折射自然光影，使整個空間更顯通透明亮。米白色沙發配搭藍色咕𠱸，塑造出尤如在岸邊般，輕鬆寫意的互動氛圍。精緻的吊燈與餐桌布局，不僅照顧日常所需，亦可與親友相聚。 睡房營造舒適閒逸氛圍 睡房1的設計以日常需求為核心，特色掛牆毯上的幾何圖案，巧妙地呼應窗外海景。可升降的床底座，方便開啟床下方的寬敞儲物空間，能整齊收納換季衣物、床品與家居物品，有效釋放生活空間。衣櫃設計細緻，充分滿足日常收納需要。床邊富有藝術感的床角几與柔和燈光相互映襯，營造舒適閒逸的氛圍，讓每一刻都貼近居者的生活節奏。

至於睡房2則打造成書房格局，書檯上擺放一幅帆船藝術畫，成為視覺焦點，延伸出探索與遠望的生活意境。書檯與書架的配置便利了工作與閱讀，而旁邊的花盆連植物裝飾與柔和燈光相互呼應，營造出讓居者沉靜思考的片刻。地毯紋理象徵著海浪的起伏，為空間增添了自然而豐富的層次感，亦配合窗外的開揚遊艇海景美景。 客廳、飯廳及兩間睡房形成三大空間，創造一個既能滿足家庭歡聚、又能提供個人靜謐休憩與專注工作需求的舒適空間，完美體現功能性與舒適性的平衡。

第 3 座 20 樓 D 室 無改動現樓單位 第3座20樓D室無改動現樓單位，同樣屬於兩房連開放式廚房間隔，實用面積396方呎，層與層高度同樣可達 3.2 米，並設有40平方呎的露台及工作平台，客廳與睡房同樣面向開揚遊艇海景，單位的開放式廚房及浴室的配備多項頂級設備，提升居者的生活品質。 開放式廚房配置了實用的MAGIC BASKET，方便居者收納調味料及其他廚房配備，使空間保持整潔有序。電器方面，均選用了 Siemens家電，包括嵌入式電磁爐、嵌入式雙門雪櫃、嵌入式蒸焗爐及拉趟式抽油煙機等。