嘉居．天后周五首輪開賣60伙 折實價870萬入場｜北角新盤

是次開售單位涵蓋40伙兩房及20伙三房，實用面積介乎361至477方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由870.3萬至1,311.6萬元，折實呎價介乎約23,350元至31,130元。入場單位3樓B室，實用面積361方呎，兩房間隔，折實售價約870.3萬元，折實呎價約24,108元。

該盤上周首度招標發售單位，即售出3伙連平台的特色單位，成交呎價逾3.3萬元，合共套現3,626.8萬元。

「嘉居．天后」提供74伙，全數提供兩房及三房單位，兩房標準單位實用面積361方呎，三房標準單位實用面積477方呎。其中三房單設計為三房一套房間隔，無走廊設計，空間可充分使用，且已預留鞋櫃位置。長形客飯廳設計易於擺放傢俬，並設區內少有三合一特大露台，打造寬敞實用戶外空間，同時亦方便日後冷氣機的維修。此外，其中一浴室以雙門設計，使睡房可靈活轉變為套房；另一浴室的設計則以豪華遊艇內之浴室為設計概念，型格之餘亦兼具實用性。