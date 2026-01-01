中原按揭：2025全年資助房屋按揭登記量激增六成｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2025年全年共錄得16,027宗資助房屋按揭登記(包括居屋及其他資助性房屋)，較2024年的10,003宗大增60%。受惠於年內多個大型新居屋落成上會，2025年資助房屋按揭表現明顯優於去年。2025年資助房屋按揭登記中，中銀香港佔8,153宗登記，宗數按年急升64%，巿佔率高達50.9%，連續七年成為資助房屋按揭冠軍。部分銀行登記量呈倍數增長，當中最大增幅為上海商業銀行、東亞銀行、渣打銀行以及恒生銀行，分別上升約33倍、2.9倍、2.4倍及1倍。

展望2026年資助房屋按揭市場，王美鳳表示，今年繼續有多個新居屋及綠置居項目落成並進入申請按揭上會時期，而白居二亦增加配額並剛增發批准信，樓市回穩向好料亦吸引白居二買家加快落實入市，推動今年資助房屋按揭貸款量繼續造好，加上資助房屋具有政府擔保性質，促使銀行積極吸納資助房屋按揭客戶。 以往資助房屋按揭市場由大型銀行主導，2025年三大銀行(中銀、滙豐、恒生)在資助房屋按揭市場的佔有率合計高逾9成(91.5%)，最近有部份中小型銀行積極加入這個市場，加大力度吸納資助房屋客戶，當中有銀行以較大幅度上調居屋按揭現金回贈，以加強居屋按揭市場的競爭力；此舉明顯瞄準即將登場的新居屋及「白居二」購買力，預期2026年資助房屋按揭登記量將可進一步增加。

居二成交 11 月份創 2025 年新高 居二巿瑒方面，王美鳳續指，樓市持續回穩向好，買家入市信心增強，同步帶動二手資助房屋成交上升；根據中原按揭研究部及房委會目前數字(截至2026年1月16日數字)，2025年11月份居屋第二市場錄得708宗成交，按月大增30.7%，屬2025年內最高紀錄，12月臨時數字則暫錄得318宗。 2025全年累計居二成交4,059宗，較2024年減少8.5%，相信跌勢源於年內市場部分細價筍盤價格水平與居屋價收窄，促使部分原本考慮居屋的買家轉投私樓市場。隨著樓市前景轉趨明朗，加上政府於2025年12月宣布向白居二買家增發一批批准信，相信2026年居二市場交投將回復正增長。

資助房屋按揭市佔率排名 恒生升一位至第二 王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2025年全年本港銀行共承辦16,027宗資助房屋按揭登記，首3位銀行排名不變。其中，中銀香港佔8,153宗登記，以市佔率達50.8%高踞第一；恒生銀行期內錄得3,902宗登記，按年增102%，市佔率達24.3%，排名第二；滙豐銀行期內錄得2,611宗資助房屋按揭登記，按年增8%，市佔率為16.3%，排名第三；排名第四的東亞銀行(685宗)及排名第五的渣打銀行(214宗)，登記量按年分別增加2.9倍及2.4倍；大新銀行、富邦銀行及上海商業銀行分別從第11、10、24名升至第7、9及10名，躋身2025年市場佔有率頭十位。

2025 年 12 月首四位銀行市佔率為 91% 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據， 2025年12月份本港銀行共錄得425宗資助房屋按揭登記，較11月份的467宗，按月減少9%。數字反映隨着大型新建居屋項目入伙高峰期過去，登記量已重返2025年約400至700多宗的入伙高峰期前水平。12月份首四位銀行市佔率微升0.2個百分點至91.3%。排名方面，中銀香港錄得224宗資助房屋按揭登記，市佔率按月升1.1個百分點至52.7%，但仍連續29個月穩居第一；滙豐銀行期內錄得81宗資助房屋按揭登記，市佔率升1.1個百分點至19.1%，升一位排名第二；恒生銀行有62宗資助房屋按揭登記，市佔率跌4.5個百分點至14.6%，排名第三；渣打銀行期內錄得21宗資助房屋按揭登記，市佔率升1.1個百分點至4.9%，排名第四。