外區換樓客買錦繡花園雙號屋 上手持貨8年蝕近「1球」離場｜二手樓成交

近日交投氣氛正面，錦繡花園近期更連錄成交個案。中原地產新界北豪宅第四分行副區域營業經理劉喜燕表示，錦繡花園最新錄C段9街雙號屋成交，單位實用面積約891方呎。原開價約1,080萬元，議價後減價47萬元或約4.4%，以1,033萬元沽出，呎價約11,594元。 劉喜燕指，買家為外區換樓客，鍾情獨立屋居住環境，見單位有企理裝修，亦包括部份家具及電器，即入市單位作自用之用。據了解，原業主於2018年以1,128萬元買入單位，持貨約8年，是次易手帳面虧蝕約95萬元，單位期內貶值約8.4%。

錦繡花園單號屋 1030 萬沽 創同類戶新高 利嘉閣地產錦綉及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，最新促成錦繡花園K段2街單號屋的二手成交，單位實用面積約848方呎，另連約928方呎花園，採三房間隔，外望開揚景觀。 呂國雄透露，上述新買家已睇樓近1年，經利嘉閣真盤源平台覓得心頭好，立即聯絡代理了解。睇樓後，客人心儀單位地段優越，近屋苑商場及街市，加上附有雅致裝修，可即買即住，決定洽購。單位原叫價1,050萬元放售，議價後以1,030萬元易手，創屋苑同類單位近期新高，呎價約12,146元。