價量齊創歷史高 普通話拼音買家去年成交1.4萬宗 擲1410億買港樓

樓市於去年止跌回升，內地資金持續入市。中原地產數據顯示，去年全港共錄逾5.66萬宗私樓買賣登記，其中姓名以普通話拼音登記的買家佔近1.4萬宗，按年升兩成；而全年共投入1,410億元，按年多逾8%，更連續兩年突破千億元大關，宗數及金額均創歷來新高，兼連續3年「價量齊升」。 中原地產指，一手市場方面，普通話拼音買家貢獻逾半資金，去年投入789億元，僅次2024年的798億元，屬歷史次高。入市宗數亦首次突破6,000宗，達6,502宗，按年升17%。若與撤辣前2022年低位1,212宗及184億元相比，升幅達4倍及3倍。去年12月普通話拼音買家錄1,410宗成交，按月升10%，創5個月新高。

港島南岸及啟德新盤最受追捧 內地客偏好新發展區，其中啟德新區已成為置業熱點，去年該區2,222宗一手成交中，普通話拼音買家佔1,169宗，比例高達五成，宗數居全港之冠。區內5個樓盤包括啟德海灣、THE HENLEY、維港．雙鑽、柏蔚森及澐璟，均錄得逾百宗普通話拼音買家成交。 至於去年最受普通話拼音買家追捧的新盤則為黃竹坑站上蓋的港島南岸，全年錄991宗成交，其中450宗屬普通話拼音買家，佔比達45%，涉資78億元，平均每宗樓價1,745萬元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預期，隨着環球經濟向好、減息刺激需求、一手庫存量逐步回落，加上「北水效應」持續，今年普通話拼音買家入市宗數有望突破1.5萬，勢再創自1995年有紀錄以來的新高，突顯內地買家在新盤市場的影響力愈來愈大。