名日．九肚山累沽227伙 套現逾35億 新推限時優惠最多可獲11.6萬｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」開售迄今累沽227伙，套現逾35億元，現僅餘39伙三房、四房向海大宅待售，當中16伙和23伙分别以招標及價單形式發售。
長實今日(20日)宣布，為待售中的單位推出限時「大好友 拍住賞」優惠，由本周六(24日)起至下月8日期間，項目買家、註冊業主或住戶，凡成功推薦親友購買任何一個單位，推薦人將可獲贈價值28,000元的指定超市禮券，而被推薦的買家亦可獲贈88,000元的超市禮券，每位推薦人只限獲贈一次推薦優惠。
長實營業經理詹勳榮表示，近日本港樓市交投氣氛向好，項目現樓的參觀人數亦顯著增加，當中不乏項目的買家或住客的親友，他們均對項目的質素和景觀非常滿意，因此發展商決定推出「大好友 拍住賞」優惠，以回饋買家及推薦人的支持。此外，隨著市況持續步向好，將不排除稍後上調項目價格，有意換樓或投資的買家應把握今次限時優惠的機會。
同時，招標發售單位的買家可自訂成交期，亦可自選連同最多3個住客私家車車位一併認購，及按需要選擇獲送價值38萬元48萬元的家具禮券優惠，連同早前推出的九成按揭安排，相信能提升買家的資金調配靈活性，更輕鬆進駐沙田半山豪宅地段，享受傳統豪宅生活氛圍。
「名日．九肚山」位於九肚山麗坪路18號，坐落九肚山麗坪路最前端位置，環顧四面並無高層建築物緊貼，故兩座分層單位均可享遼闊景觀。項目提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，兩房、三房、四房多元化間隔，迎合不同家庭需要。當中的三房、四房單位大部分均享有蔚藍海景。