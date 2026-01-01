名日．九肚山累沽227伙 套現逾35億 新推限時優惠最多可獲11.6萬｜沙田新盤

長實今日(20日)宣布，為待售中的單位推出限時「大好友 拍住賞」優惠，由本周六(24日)起至下月8日期間，項目買家、註冊業主或住戶，凡成功推薦親友購買任何一個單位，推薦人將可獲贈價值28,000元的指定超市禮券，而被推薦的買家亦可獲贈88,000元的超市禮券，每位推薦人只限獲贈一次推薦優惠。

長實營業經理詹勳榮表示，近日本港樓市交投氣氛向好，項目現樓的參觀人數亦顯著增加，當中不乏項目的買家或住客的親友，他們均對項目的質素和景觀非常滿意，因此發展商決定推出「大好友 拍住賞」優惠，以回饋買家及推薦人的支持。此外，隨著市況持續步向好，將不排除稍後上調項目價格，有意換樓或投資的買家應把握今次限時優惠的機會。

同時，招標發售單位的買家可自訂成交期，亦可自選連同最多3個住客私家車車位一併認購，及按需要選擇獲送價值38萬元48萬元的家具禮券優惠，連同早前推出的九成按揭安排，相信能提升買家的資金調配靈活性，更輕鬆進駐沙田半山豪宅地段，享受傳統豪宅生活氛圍。