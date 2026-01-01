利嘉閣工商舖：減息效應+粵車南下+資金低吸 看好今年買賣破5200宗 金額漲近17%

去年工商舖表現造好，利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，受惠股市回升、經濟改善、息口下降及政策利好，工商舖市場於去年實現否極泰來的反彈，全年累計錄得4,468宗登記，較2024年歷史低位的3,414宗反彈31%，為連跌3年後首度回升，重上4年高位，反映2025年工商舖在經濟回暖，息口回落下已成功觸底並出現顯著反彈。此外，全年買賣登記金額相應增加16%，錄得632.21億元，告別21年低位，重越600億元之上。 商廈登記量升幅最凌厲 回顧2025年市況，以登記宗數計算，工廈、商廈及店舖買賣登記出現全線反彈；當中以商廈登記量升幅最凌厲，去年自歷史次低一舉彈升至重越千宗，錄得1,074宗，按年激增63%，創下4年來新高；佔整體比例也回升至24%。工廈方面也錄得26%的升幅，突破2,000宗水平，錄得2.281宗登記，創近3年高位，佔整體比例約51%。至於店舖也重攀千宗以上，成功告別歷史低位，按年升18%，錄得1,113宗登記，為近3年最多。

若以買賣合約總值分析，商廈登記總值大幅急漲逾八成(82%)，去年勁錄279.03億元，佔整體金額約44%，佔比按年急升16個百分點，主因去年逾億元的大額登記大增78%所帶動。至於工廈及店舖去年登記金額分別達165.71億元及187.47億元，佔比各達26%及30%。

店舖市道最壞時刻漸過 回顧2025年香港店舖市道，經歷之前連續兩年的超低迷市況後，最壞時刻漸過，有資金率先部署趁低吸納，帶動2025年首季及上半年買賣登記已起步回升，上半年工商舖買賣登記大部分時間按月均逾300至逾400宗不等，最終帶動上半年整體工商舖買賣錄得約2,238宗，按半年漲25%。

及至第三季，本地經濟持續好轉，令市道在相對高位徘徊；加上9月份開始美國啟動減息周期，本港亦跟隨下調利率，加上訪港旅客穩步回升及內地消費客群增加，市場氣氛持續改善。至於10月《施政報告》優化「新資本投資者入境計劃」，放寬非住宅物業投資額上限至1,500萬元，並推動旅遊及體驗式經濟，刺激零售需求回暖。 第四季市道維持暢旺，最後一個月的工商舖買賣登記量重上400宗，總結下半年工商舖買賣登記穩守在2,230宗，與上半年的2,238宗旺市基本持平，最終帶動全年整體共錄4,468宗，按年自歷史低位大幅反彈三成。

隨著2026年到來，承接去年底經濟持續好轉、息口回落及「粵車南下」等利好因素及政策帶動，加上不少大行均看好今年香港的經濟、股市及樓市，相信有助帶動工商舖持續穩步上升。不過，市場上亦尚有不明朗因素需要注意，但整體利好料壓過利淡，造就2026年工商舖再求突破、更上一台階。

2026 年利好契機： (1) 低息環境配合市場資金充裕，企業在擴張需求下，傾向把握低成本借貸環境增加對工商舖的吸納； (2) 本港經濟過去3年已連續出現11季GDP正增長，近半年更有加快跡象，在逐步復甦下，香港本地經濟活動回升，工商舖需求有望持續增加；

(3) 粵車南下政策帶動，自駕旅客消費力強，有助拉動購物、餐飲、加油等高消費活動，再配合「一簽多行」擴展，可進一步振興本地零售餐飲及消費； (4) 商廈需求有新動力，在IPO暢旺及香港力拓成為教育樞紐下，金融服務及教育行業積極吸納樓面。 2026 年利淡風險： (1) 中美關係在特朗普主政下依然複雜，貿易與科技摩擦或反覆，世界地緣政治關係亦恐窒礙香港經濟，間接壓抑工商舖市場復甦速度； (2) 市場供應過剩風險尚在，部分區域的商廈供應量仍較大，若需求未能同步跟上，空置率或維持高位，對租金及售價構成壓力；

(3) 大灣區尤其深圳的區域競爭分流資源，當地商業地產崛起，在金融、科技及零售消費等領域與香港構成競爭，將分薄部分企業、人流及資金流。 展望2026年走勢，黃應年相信，工商舖市道在過去兩年已先後觸底及成功反彈，即最低迷時期已過，今年將徐徐回暖，主要看好息口仍有下調空間，而股市及經濟回升的財富效應可延伸至工商舖物業，刺激交投進一步上升；當中工廈及店舖買賣登記量分別看升14%及8%，上試2,600宗及1,200宗水平；而商廈更料漲34%，挑戰1,440宗水平。綜合上述利好因素，初步預計2026年全年整體工商舖買賣登記宗數可望再升17%，上試5,240宗水平，進一步試闖5年新高；至於涉及的買賣登記金額料按年增加近17%，上試740億元的4年高位。