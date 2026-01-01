香港建築師學會2025年度年獎展覽開幕 展示榮獲業界殊榮建築項目

香港建築師學會（HKIA）昨日(19日)於中環H6 CONET舉行了「2025 年度年獎展覽」開幕典禮，展示一系列榮獲業界殊榮的建築項目，表彰會員於建築設計、可持續發展及城市創新方面的傑出貢獻。是次展覽由2026年1月18日至 2月2日舉行，免費向公眾開放，旨在促進社會大眾對建築與生活環境之間關係的理解與關注。 開幕典禮由香港建築師學會主題獎評審團主席馮永基建築師主禮並主持開幕儀式，並由香港建築師學會副會長潘浩倫建築師致辭，吸引眾多建築師、得獎團隊、業界代表及嘉賓出席，共同見證香港建築界的重要時刻。隨後的交流環節促進業界與公眾對話，分享設計背後的理 念與故事。

展覽精選本年度得獎作品，涵蓋多元建築類型，包括文化設施、住宅、教育建築、社區空間及可持續項目，反映香港建築師在設計創新與社會回應方面的廣闊視野與專業實踐。透過圖 像、模型及多媒體展示，觀眾可深入了解建築如何回應當代城市挑戰，並為未來城市發展提 出具前瞻性的想像。

擁有逾60年歷史的香港建築師學會年度年獎，是香港最具聲望的建築獎項之一，旨在表彰 具創新性、可持續性及社會影響力的卓越建築項目。今年提名非常踴躍，大會一共收到超過120項提名。今年的評審工作由十三位業界知名評委組成，經過兩輪嚴謹甄選，最終向63個傑出項目頒發共71個獎項，充分體現香港建築專業的多樣性與創意實力。評判團最終選出1個香港建築師學會金獎、1個青年建築師獎、2個香港建築師學會全年建築大獎、9個香港建築師學會獎、14個優異獎、2個會長獎狀、9個香港建築師學會主題獎，以及多個入 圍獎。並希望透過是次展覽，讓市民可以欣賞到香港建築師的優秀建築設計。

展覽設計透過空間敘事方式，引導觀眾思考建築師在設計過程中面對的挑戰與掙扎，並如何轉化限制為創意的動能。整體概念融合展覽場地H6 CONET的城市脈絡與當代表達，讓參觀者在沉浸式體驗中重新理解建築的價值與可能性。 此外，展覽亦向兩位在建築領域具卓越成就的建築師致敬，分別代表資深專業與新晉力量。「2025 年度香港建築師學會金獎」得主為何承天建築師，FHKIA，SBS，OBE，JP，以表彰其對香港及國際建築界的深遠貢獻。何建築師憑藉其遠見卓識及精益求精的專業精神，重新 定義了香港城市規劃，其代表作包括美孚新村和太古城等標誌性項目，對香港乃至亞洲的建 築發展產生深遠影響。同時，展覽亦介紹「第 35 屆香港建築師學會青年建築師獎」得主洪偉賢建築師，表揚其於 35 歲或以下年齡層中展現出的卓越才華與對建築專業的熱忱投入，彰顯新一代建築師在推動建築未來發展中的重要角色。

是次展覽獲得多間機構鼎力支持，包括歐特克遠東有限公司、敏益香港建材有限公司、市區 重建局，攜手推動建築文化在社會中的傳承與發展。 香港建築師學會年度年獎為本港最具聲望的建築專業獎項之一，自 1965 年設立以來，致力 於推動設計質素、鼓勵創新實踐，並促進建築專業與社會之間的聯繫。2025 年度年獎展覽 再次見證建築在塑造城市面貌與提升生活質素中的關鍵角色，並啟發新一代建築師以創意回 應未來挑戰。 展覽詳情 日期：2026年1月18日至2月2日