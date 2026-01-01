熱門搜尋:
出版：2026-Jan-20 20:50
更新：2026-Jan-20 20:50

101 KINGS ROAD「雙破頂」標售三房戶 成交呎價達3.5萬｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」，今天(20)成功以招標形式售出1伙三房一套房連儲物室單位，實用面積838方呎，成交金額為2,933萬元，成交呎價達35,000元，創下項目分層單位(不連車位)的售價及呎價新高。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，買家心儀項目為現樓項目，欣賞三房一套房連儲物室的實用間隔，加上單位可飽覽翠綠北角半山景觀，充分感受到項目城市綠洲的氛圍，因此選擇購入作自住用途。

宏安地產執行董事程德韻表示，截至今天項目沽出共208伙，約佔整體單位83%，為集團進帳逾20億元，項目標準一房單位已悉數沽清，尚餘少量兩房及三房單位待售。項目天台及平台特色戶的現樓示範單位已近竣工，短期內將安排開放予公眾參觀。

101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。

即睇北角炮台山101 KINGS ROAD最新資訊 (House730)

