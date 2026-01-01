熱門搜尋:
出版：2026-Jan-20 09:00
更新：2026-Jan-20 09:00

「億元大刁」月內16宗 成交總額逾37億｜超級豪宅

豪宅旺場！綜合市場消息指，本月迄今一手市場已錄16宗逾億元成交，分別來自8個新盤項目，涉資逾37億元。昨日(20日)單日即錄得2宗過億元成交，包括半山超級豪宅「21 BORRETT ROAD」及西半山衛城道8號豪宅項目「天御」，成交價合共逾3.5億元。

1 SOUTH BAY CLOSE獲大手客狂掃6伙

當中，最受矚目的成交來自由樂聲電子(213)發展的南區現樓豪宅「1 SOUTH BAY CLOSE」，獲大手客單日連掃3層共6伙，成交價共8.6億元，成交單位分別為3樓、5樓及6樓的A及B室。

「億元大刁」月內16宗 成交總額逾37億｜超級豪宅

1 SOUTH BAY CLOSE獲大手客單日連掃3層共6伙，成交價共8.6億元。(資料圖片)

藍塘道23-39元旦日4.5億成交

而本年度第1宗過億元成交則來自恒隆地產(101)旗下跑馬地「藍塘道23-39」，於元旦日(1月1日)售出項目面積最大的藝術大宅31號獨立屋，實用面積9,186方呎，成交價約4.5億元，平均呎價約48,682元。

「億元大刁」月內16宗 成交總額逾37億｜超級豪宅

藍塘道23-39於元旦日售出項目面積最大的藝術大宅31號獨立屋。(資料圖片)

天御第2期雙破頂沽全層戶

本月16宗成交中有4宗來自於西半山衛城道8號豪宅項目「天御」，其中第2期1座39樓全層戶，以項目成交價及呎價新高沽出。該單位為四房四套房連家庭間加溫室間隔，實用面積5,577方呎，連2個車位以4.22億元成交，呎價75,831元。

「億元大刁」月內16宗 成交總額逾37億｜超級豪宅

天御第2期1座39樓全層戶，以項目成交價及呎價新高沽出。(資料圖片)

寶峰4日內沽2伙

另外，由泛海國際(129)等發展的西半山寶珊道23號「寶峰」表現亦亮眼，於短短4日內即錄得2宗逾億元交投，合共套現3.32億元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊

「億元大刁」月內16宗 成交總額逾37億｜超級豪宅

寶峰短短4日內錄得2宗逾億元交投，合共套現3.32億元。(資料圖片)

