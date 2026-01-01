SIERRA SEA｜中原陳永傑：2A期第三輪銷售大手客出席率達八成｜西沙新盤

陳永傑指出，近期整體市況正面，內地宣布人行降準，中美關係緩和，美國有機會於月底再減息，增加買家入市信心，投資者入市比例明顯增加，今日出席客戶當中，投資者佔約四成，當中亦錄內地買家有意入市投資收租。最大手客戶打算斥資近2,200萬元購入4伙。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期今日(21日)進行第三輪公開發售218伙，中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示 ，項目首兩輪銷售成績理想，累積大批向隅客，今天A組大手客組別的出席率達八成，主要為對上兩期的向隅客，預期今天全數單位沽清機會極大，不少向隅客亦有意再入票樓盤下一期銷售。

他續指，本月一、二手成交暢旺，新盤及貨尾銷售百花齊放，新年前小陽春已確定，預計 「SIERRA SEA」2A期全數沽清後，1月份一手成交可逾1,500宗，創2019年同期的7年新高，料本月一手成交可達2,000至2,300宗；若達2,300宗，將創2013年13年以來最旺的一月。

「SIERRA SEA」2A期第三輪銷售經核數後共接獲40,677個購樓意向登記，當中包括745票為代理入票，以價單發售的218伙計算，超額認購逾185倍。價單發售單位涵蓋28伙一房、138伙兩房及52伙三房單位，扣除最高15%折扣後，折實售價由365.94萬至993.99萬元，折實呎價介乎10,157元至15,300元。入場單位為1座G2層J室，實用面積299方呎，一房間隔。最低呎價單位為5座2樓B室，實用面積457方呎，兩房間隔。