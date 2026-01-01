前港足隊長中原陳偉豪連促2宗逾千萬成交 北角半山峰景大廈兩房套1800萬沽｜二手市況

峰景大廈業主輕微反價50萬元，最終獲同區換樓客以1,800萬元承接。(中原地產圖片)

中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，前港足隊長中原地產陳偉豪善用中原大平台，成功把握樓市「小陽春」，連環促成兩宗逾千萬元成交。

峰景大廈業主反價 50 萬

成交單位包括北角半山峰景大廈低層B室，實用面積約1,324方呎，採兩房一套間隔。市況回暖，業主輕微反價50萬元，最終獲同區換樓客以1,800萬元承接，呎價約13,595元。據悉，原業主於2005年以720萬元購入單位，持貨約21年，是次轉售帳面大賺1,080萬元，物業期內升值1.5倍。

資料顯示，峰景大廈位於北角半山雲景道60號，1965年7月入伙，提供200伙，單位實用面積由1,163至2,067方呎。