地產
出版：2026-Jan-21 14:22
更新：2026-Jan-21 14:22

前港足隊長中原陳偉豪連促2宗逾千萬成交 北角半山峰景大廈兩房套1800萬沽｜二手市況

1000

峰景大廈業主輕微反價50萬元，最終獲同區換樓客以1,800萬元承接。(中原地產圖片)

中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，前港足隊長中原地產陳偉豪善用中原大平台，成功把握樓市「小陽春」，連環促成兩宗逾千萬元成交。

峰景大廈業主反價50

成交單位包括北角半山峰景大廈低層B室，實用面積約1,324方呎，採兩房一套間隔。市況回暖，業主輕微反價50萬元，最終獲同區換樓客以1,800萬元承接，呎價約13,595元。據悉，原業主於2005年以720萬元購入單位，持貨約21年，是次轉售帳面大賺1,080萬元，物業期內升值1.5倍。

資料顯示，峰景大廈位於北角半山雲景道60號，1965年7月入伙，提供200伙，單位實用面積由1,163至2,067方呎。

Imperial Kennedy兩房1195萬易手

另一宗成交為西半山Imperial Kennedy低層A室，實用面積約558方呎，採兩房間隔，望樓景，以1,195萬元沽出，呎價約21,416元。據了解，原業主於2013年以1,005萬元購入單位，是次轉售帳面獲利190萬元，單位於13年間升值約18.9%。

資料顯示，Imperial Kennedy最新位於堅尼地城卑路乍街68號，2016年入伙，屬單幢式物業，提供161個單位。

