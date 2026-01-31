強制驗窗計劃｜核實身份避免黑名單公司 「免費陷阱」要小心

裝修佬之前整合了「強制驗窗計劃」的官方流程、準則及期限。但真正讓業主們頭痛的，往往是尋找驗窗公司時的各種疑慮：怕被「報大數」、怕被游說做不必要的維修。要避免成為驗窗黑名單上不良商家的「水魚」，單靠了解流程並不足夠。裝修佬進入實戰層面，教您如何拆解坊間的常見陷阱，精明地選擇服務，保障自身權益。 第一防線：核實身份 收到驗窗令後，第一步是委任「合資格人士」(Qualified Person, 簡稱 QP)。但市場上宣稱可提供服務的公司眾多，如何確保上門的師傅是符合屋宇署資格的專業人士？

最直接有效的方法，就是要求對方出示由屋宇署發出的「驗窗卡」。這張卡是 QP 的官方身份證明，上面清晰列有其姓名、近照、註冊編號及屆滿日期等重要資訊。如果對方只能提供公司卡片或無法出示「驗窗卡」，業主便應加倍警惕。

屋宇署搜尋合資格提供強制驗窗計劃下所需要的專業服務的人士 此外，業主亦可善用屋宇署的網上資源。在委任前，登入屋宇署網站的搜尋功能，輸入公司或個人名稱，核實其是否名列於合資格人士或註冊承建商的名冊上。做好這個雙重保障，就能有效杜絕無牌師傅的風險。

強制驗窗計劃常見陷阱Q&A Q1：「免費驗窗」聽落好吸引，信唔信得過？ A1： 這絕對是個需要小心的「甜頭」。坊間不少公司以「免費上門檢查」作招徠，但這通常只是「釣魚」手段。請記住，即使窗戶最終無需維修，QP 仍需向屋宇署呈交指明表格，而提交這份文件一般會產生「行政費」或「文件費」。更常見的情況是，師傅在「免費」檢查後，會誇大窗戶問題，游說您進行他們真正想推銷的維修工程。

Q2：師傅話防水膠邊老化會影響驗窗結果，要加錢整，係咪真？

A2：這是最經典的「增項」手法。根據屋宇署規定，「強制驗窗計劃」的檢驗重點在於影響窗戶結構安全的部件。業主必須清楚，法例的強制範圍主要只有以下四項： 玻璃嵌板：有否破爛或破裂 窗框及窗扇：有否變形或不穩固 窗鉸：有否變形、缺漏或嚴重銹蝕 鉚釘、螺絲：有否變鬆、缺漏或氧化 (出現灰白色粉末) 防水膠邊、窗邊防漏工程等雖然與滲水問題有關，但並不屬於強制驗窗的法定檢驗範圍。師傅可以「建議」處理，但業主有權拒絕，這並不會導致驗窗「唔合格」。

Q3：驗窗報價幾百蚊，點知維修報價要成萬蚊，點算好？ A3：這是「先甜後苦」的典型陷阱。不良公司可能利用低廉的檢驗費作「入場券」，一旦取得您的委託，便在維修建議上「報大數」，令您進退兩難。 請記住，您並非必須委任同一間公司完成檢驗和維修。如果覺得維修建議不合理，您絕對有權「貨比三家」。您可以要求該 QP 僅完成檢驗並呈交檢驗報告 (表格MWI 2)，然後拿著這份報告，另行尋找其他註冊承建商進行報價和施工。這樣雖然程序上多一步，卻能讓您奪回議價的主導權。

如何判斷維修建議是否合理？ 業主普遍對鋁窗維修沒有概念，是容易處於被動的原因。要保障自己，收到維修建議或報價單時，應注意以下幾點： 索取詳盡書面報價 切勿只接受口頭報價。一份專業的報價單，應詳細列明需要更換或維修的部件 (如窗鉸、拉釘)、數量、物料規格及各項收費，避免只有一個含糊的「總數」。 主動貨比三家 不要怕麻煩，多找一兩間合資格公司報價作比較，是保障自己最有效的方法。 參考市場資訊 屋宇署網站其實備存有關驗窗及修葺費用的市場資料，雖然價格會浮動，但業主可作概念性參考，對市場行情有基本認知，避免接受過於「離地」的建議。

維修定更換？一個更長遠的考量 當窗戶問題多多，您可能會猶豫：應該逐項維修，還是索性整組更換新窗？ 考慮維修 如果問題只是局部性，例如個別窗鉸不順或手掣鬆脫，針對性地更換配件會是較經濟的選擇。 考慮更換 如果窗框已明顯變形、多個部件同時失靈、出現嚴重銹蝕，或窗戶與牆壁接縫處有結構性滲水，這代表窗戶已整體老化。從長遠安全及效益來看，徹底更換一套符合規格的新鋁窗，是更一勞永逸的做法。雖然初期開支較高，但能徹底解決所有潛在風險，並直接履行「強制驗窗」的要求。

