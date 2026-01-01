葵涌iCITY吸引年輕創業家進駐 利嘉閣朱亮恒：項目錄逾320宗租賃 回報率近4厘｜工廈市況

朱亮恒指出，「iCITY」吸引不少年輕KOL及從事數碼創作的創業者進駐，匯聚不同行業，料項目將繼續受創意及工藝工作室等租客追捧。

受本港經濟復甦，商業活動增加所帶動，近期工廈租賃氣氛熾熱。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，金朝陽集團旗下葵涌新式工廈項目「iCITY」，在剛過去的一個月內，就錄得近30宗租賃成交，可見24小時工作間租賃需求強勁。

市場資料顯示，「iCITY」最近錄得兩宗租賃成交，其中位於中層工作間，建築面積約422方呎，附帶精美裝修，以1.4萬元租出，呎租約33元。據悉，業主以約439萬元購入上述物業，現享租金回報3.8厘。另一宗租賃成交屬於高層工作間，建築面積約444方呎，以1.05萬元租出，呎租約24元。據悉，業主以約399萬元購入上述物業，工作間以清水房出租，現享租金回報3.2厘。