悅麓加推32伙 入場價349萬｜紅磡新盤

由TKS Limited發展、位於紅磡高山道26號現樓住宅項目「悅麓」自發布首張價單以來，反應熱烈，市場已收到超過100組客戶認購，當中約25%為大手或有意購買全層的客戶。為回應市場需求，項目今日(21日)發布價單第2號，加推32伙單位。 價單第2號涵蓋6伙開放式、24伙一房單位以及2伙連平台特色單位，實用面積166至304方呎，以最高10%折扣計算，折實售價由349.93萬至659.55萬元，折實呎價由17,238至25,688元；由於景觀樓層不同以及部份為特色單位，當中僅個別單位加價約2至5%。

最低折實售價單位為7樓A單位，實用面積203方呎，開放式間隔，折實售價為 349.93萬元，折實呎價為17,238元；一房最低折實呎價的單位為7樓E單位，實用面積304方呎，折實售價為570.24萬元，折實呎價為18,758元。 價單第 2 號包含1伙開放式連裝修單位 值得留意，是次發展商同時加推2個連平台特色單位。當中5樓A單位實用面積為166方呎，連同328方呎平台，折實售價為426.42萬元，折實呎價為25,688元。以及5樓B單位實用面積為245方呎，連同113方呎平台，折實售價為629.35萬元，折實呎價為25,688元。價單第2號還包含1伙開放式單位連裝修，單位為17樓A單位，設計師巧妙運用單位高度，於傢俬閣樓上層作睡床，下層為家居廳及梳化摺疊床。