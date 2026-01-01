盈大地產夥HPL與Aquella攜手協作 為泰國攀牙府度假村引入四季酒店

盈大地產夥HPL與Aquella攜手協作 為泰國牙府度假村引入四季酒店

盈大地產(432)及Hotel Properties Limited（「HPL」）宣佈，雙方開展策略性協作，在泰國攀牙府的優質綜合豪華度假村Aquella引入四季酒店度假村及品牌住宅項目。 HPL將開發及擁有四季酒店及品牌住宅項目，並負責銷售事宜，盈大地產會參 與當中利潤，四季酒店將負責管理這個高級物業項目。 屬五星級的四季酒店度假村將坐落於Aquella，佔地162,00平方米，將提供雅 緻海景別墅和套房，以及世界級酒店設施，締造真正卓越非凡的生活體驗。這項目將進一步鞏固盈大地產的發展方向，通過策略性協作，彰顯集團在優質 物業及酒店服務業領域的核心優勢。酒店設施一應俱全，包括高級餐廳、休閒活動、健康及水療設備及健身中心， 進一步豐富度假村的體驗；相關詳情將於稍後公布。四季酒店及品牌住宅項目進駐，有助Aquella全面發揮其潛在優勢，成為全泰國 其中一個最受歡迎的優質度假勝地。

Aquella坐擁優越位置，距離布吉國際機場僅35分鐘車程，並鄰近規劃中的攀牙國際機場，交通便捷。項目屬大型綜合度假村，佔地達170萬平方米；精心構思的區域，為住客和訪客提供多樣化而獨一無二的休閒生活體驗。Aquella 擁有2.5公里白色沙灘、尊尚的度假村環境，以及18洞錦標賽球場的高爾夫鄉村俱樂部，近年已成為亞洲區內享負盛名的高端休閒目的地。 HPL在豪華酒店度假村開發與管理方面均具有豐富經驗和專業實力，為項目注入強大動力。集團在全球各地擁有及經營超過40間酒店和度假村，涵蓋多個頂尖奢華品牌，包括遍佈10個國家共14間四季酒店及度假村、以及COMO、六善酒店、洲際及萬豪多個品牌旗下的酒店及度假村。HPL不僅營運出色，還致力為旅客帶來糅合地方文化特色的極致奢華尊尚體驗，因而備受推崇。

盈大地產執行董事及副主席林裕兒表示，盈大地產與HPL同樣追求卓越，力臻完美，堅持品質至上，雙方攜手協作將發揮強大的協同效應。盈大地產擅於提升發展項目價值，並釋放其潛力，我們在二世古花園與一家旗艦級奢華酒店的成功協作，充份展現我們的實力。隨着四季酒店登陸Aquella，我們期望再創佳績，延續成功經驗。這項策略性協作亦反映了雙方作為優質地產發展商及國際酒店業翹楚，對攀牙府房地產及旅遊業的高度信心。 HPL執行董事兼酒店部主席Stephen Lau說，HPL 很高興與盈大地產攜手協作，為Aquella 引入這一非凡的度假村及住宅項目，為攀牙地區的豪華酒店服務翻開全新篇章。