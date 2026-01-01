SIERRA SEA 2A期再開紅盤！第3輪推售218伙全沽清｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期今日(21日)進行第三輪公開發售218伙，市場消息指，大約下午6時全數單位售罄，連續三輪價單發售均錄得沽清成績。據本報記者現場所見，B組時段有大批準買家排隊等候揀樓，場面墟冚熱鬧，秩序井然。

「SIERRA SEA」2A期第三輪銷售經核數後共接獲40,677個購樓意向登記，當中包括745票為代理入票，以價單發售的218伙計算，超額認購逾185倍。價單發售單位涵蓋28伙一房、138伙兩房及52伙三房單位，扣除最高15%折扣後，折實售價由365.94萬至993.99萬元，折實呎價介乎10,157元至15,300元。入場單位為1座G2層J室，實用面積299方呎，一房間隔。最低呎價單位為5座2樓B室，實用面積457方呎，兩房間隔。