地產
出版：2026-Jan-21 18:44
更新：2026-Jan-21 18:44

SIERRA SEA 2A期再開紅盤！第3輪推售218伙全沽清｜西沙新盤

S2A (5)

「SIERRA SEA」2A期第三輪銷售B組時段有大批準買家排隊等候揀樓，場面墟冚熱鬧，秩序井然。(am730記者攝)

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA2A期今日(21)進行第三輪公開發售218伙，市場消息指，大約下午6時全數單位售罄，連續三輪價單發售均錄得沽清成績。據本報記者現場所見，B組時段有大批準買家排隊等候揀樓，場面墟冚熱鬧，秩序井然。

SIERRA SEA2A期第三輪銷售經核數後共接獲40,677個購樓意向登記，當中包括745票為代理入票，以價單發售的218伙計算，超額認購逾185倍。價單發售單位涵蓋28伙一房、138伙兩房及52伙三房單位，扣除最高15%折扣後，折實售價由365.94萬至993.99萬元，折實呎價介乎10,157元至15,300元。入場單位為1G2J室，實用面積299方呎，一房間隔。最低呎價單位為52B室，實用面積457方呎，兩房間隔。

S2A (2) S2A (1) S2A (4) S2A (3)

SIERRA SEA2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue1座、Coral Avenue2座、Coral Avenue3座及Coral Avenue5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

