英國The Exchange Watford 開放式單位29.1萬英鎊起(多圖)｜海外樓市

是次推介的項目The Exchange Watford，距離Watford Junction火車站約4 分鐘步程，乘火車最快約14至16分鐘即可抵達倫敦 Euston，亦可於此換乘至倫敦各地區；鄰近高速公路網絡(M25、M1)四通八達到不同目的地。吸引較低預算、需要往返倫敦通勤，需要交通靈活度高的上班人士或年輕一族。

由英國知名開發商 Berkeley Group隆重推出的The Exchange Watford，重新定義大倫敦週邊優質生活標準。項目位於英國2024年活力指數第一名城市Watford的市中心核心位置，融合城市便利與輕鬆靜謐的綠意生活，全方位適合各類型群體。

The Exchange Watford著眼於平衡生活(Work-life balance)的設計，除一貫豐富的住戶設施如健身房、商務及工作空間、私人影院、24小時禮賓服務外，當中亦附加八大園林景觀花園，各園區都以雕塑、水景、兒童遊樂區等營造綠意恬靜的社區氛圍。而未來規劃亦將新增約 15,000方呎的商業空間，可能引入商店、咖啡廳、餐飲或服務設施，提升社區整體生活便利與活力。

項目提供多種戶型選擇，包括開放式及一至三房。其中現樓Union Court尚餘少量兩房單位可售，面積約699至854方呎，無平台最低售價由約£39.8萬元起。樓花Dart House預計2027年第4季至2028年第1季交樓，開放式戶售價約£29.1萬元起、一房售價約£32.4萬元起、兩房售價約£39.5萬元起、三房售價約£62.5萬元起。