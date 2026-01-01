SIERRA SEA｜中原余志偉：2B期開價相當克制 較2A期最後價單平12%｜西沙新盤

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，本月整體樓市交投氣氛暢旺，激發過年前「小陽春」。承接樓盤首三輪均即日沽清旺勢，「SIERRA SEA」2B期打鐵趁熱，開價可算相當克制，折實平均呎價11,328元，對比2A期最後一張價單平約12%，可見發展商希望以吸引定價，於農曆新年前乘旺勢帶動銷情。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2B期今日(22日)公布首張價單共155伙，提供最高15%折扣，折實售價由455.17萬元起，折實呎價由10,018元起，折實平均呎價11,328元，較第2A期首張價單折實平均呎價10,968元，高約3.3%。

余志偉指，項目以家庭客為主，本地用家佔約50%，投資者比例明顯增加，達約40%；另外亦有約20%屬內地客源，預期今期更有機會增加。參考現時1A(2)期及1B期陸續入伙，成交及租賃交投相當暢旺，租金介乎約40元至47元水平，租金回報逾4厘，對投資者可算相當吸引，

首批單位於開售當日沽清絕無問題

余志偉續指，近期馬鞍山區交投熾熱，本月二手亦錄過百宗成交，對比上月同期升六成多，可見區內置業需求高企。新一張價單定價吸引，加上項目累積大批向隅客，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題，預期新年前整體樓市持續暢旺。本月一手市場暫錄超過1,600宗成交，創2019年同期的7年新高，料本月一手成交可達2,000宗，創2015年11年以來最旺的1月份，預期隨著成交量增，相信亦會推動樓價上揚。