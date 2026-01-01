滶晨II更新價單涉43伙 加價最高逾3%｜黃竹坑新盤

新盤市場氣氛暢旺，發展商積極為旗下樓盤作出新部署。新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」今日(22日)更新價單，涉及43伙高層單位，當中加價幅度最高超過3%。
該43伙包括41伙兩房及2伙一房，實用面積介乎418至591方呎。價單定價由1,351萬至2,005萬元，呎價介乎31,285元至33,972元。單位折實售價由1,114.5萬至1,654.1萬元，折實呎價介乎25,809元至28,026元。
以第2座41樓H室為例，實用面積494方呎，兩房間隔。原先售價為1,517.4萬元，最新修訂為1,563萬元，加價45.6萬元或約3%，呎價由30,717元升至31,640元。
本月累沽21伙 套現逾4億元
內地買家趁下周一加價前加快入市，今天(22日)售出兩房户，為第2座38樓A單位，實用面積588方呎，屬兩房連書房設計，售價1,577.4萬元，呎價26,827元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」系列銷情持續熾熱，本月累沽21伙，套現逾4億元；當中四房面向深水灣景大宅以1.07億元成交，售價及呎價雙破頂創港島南岸標準分層單位新高。項目面向深水灣大宅平均售價約3,600萬元，平均呎價近3.4萬元，深受豪宅富豪買家支持 。
面向深水灣三房大戶僅餘最後3伙待售
何家欣指，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港島南港鐵站地標豪宅需求殷切，加上優質買家鍾情新世界發展品牌及項目由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki匠心打造成南區超級豪宅。項目大部分三房及四房可飽覽深水灣海景，更特設私人升降機前廳，私隱度極高，同區罕有供應。當中面向深水灣三房大戶僅餘最後3伙待售。
兩期共售出726伙 佔全盤近90% 吸金逾125億
「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售迄今共賣出727伙，佔全數單位近90%，套現逾125億元，榮登2025年度全新項目吸金王，更為2025年度唯一百億紅盤。當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。
「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。