滶晨II更新價單涉43伙 加價最高逾3%｜黃竹坑新盤

新盤市場氣氛暢旺，發展商積極為旗下樓盤作出新部署。新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」今日(22日)更新價單，涉及43伙高層單位，當中加價幅度最高超過3%。

該43伙包括41伙兩房及2伙一房，實用面積介乎418至591方呎。價單定價由1,351萬至2,005萬元，呎價介乎31,285元至33,972元。單位折實售價由1,114.5萬至1,654.1萬元，折實呎價介乎25,809元至28,026元。

以第2座41樓H室為例，實用面積494方呎，兩房間隔。原先售價為1,517.4萬元，最新修訂為1,563萬元，加價45.6萬元或約3%，呎價由30,717元升至31,640元。