瑧博天台特色戶「雙破頂」 成交價1518萬 呎價逾2.5萬｜九龍城新盤

據悉，專才買家鍾情新世界品牌及天台特色戶，可望啟德發展區及享有海景，單位的層與層之間高度最高可達4米，更步行秒達港鐵宋王臺站，位處頂尖41小學校網，包括九龍塘傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校(小學部)，故決定購入自住。

新世界發展(017)旗下九龍城新盤「瑧博」今日(22日)售出1伙天台特色戶，為26樓A室，實用面積607方呎，屬三房一套及儲物室連洗手間間隔，設梗廚明廁，連467方呎天台，售價1,518.4萬元，呎價25,015元，售價及呎價均創新高。

全盤僅餘 4 伙天台特色戶待售

「瑧博」開售僅約4個月累沽116伙，佔全數單位約97%，套現近9億元，其中首輪以價單發售115即日全數沽清，市場反應十分熱烈。全盤現僅餘最後4伙天台特色戶待售，包括1伙三房套、2伙兩房及1伙一房，全數連私人天台。

「瑧博」提供120伙，住宅部分設兩大區域，當中3至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度最高達3.5米；而26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度達4米。單位戶型一房至三房比例均等，一房設39伙，面積244至252方呎；兩房佔38伙，面積330至335方呎；三房設38伙，面積580及607方呎；另設5伙特色單位，面積244至607方呎；項目預計關鍵日期為2027年9月30日。