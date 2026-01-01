ONE STANLEY單日標售2伙 臨海洋房2.46億成交｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，單日連錄2宗成交。發展商剛宣佈項目第 8 座之地下花園分層大宅以2,768 萬元成交後，旋即公佈另1宗大額洋房成交，該洋房為位於項目最前排「ASTA AVENUE」之臨海5號洋房，是日透過招標形式以成交價逾2.46億元售出，呎價約52,542元，成為項目今年成交價新高。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目單日連錄2宗成交，繼第8座花園大宅成交外，同日再錄得另1宗過億元洋房成交個案，該洋房為位於項目最前排「ASTA AVENUE」之臨海5號洋房「Delphi」 ，創項目本年成交價新高。 新買家為外籍企業家，於半山租住物業多年，有見項目洋房提供寬敞空間同時又享有優美海景，深被吸引，加上近月豪宅市場氣氛暢旺，故決定轉租為買，加速入市，採用360天先住後付辦法，斥資逾2.46億元連同2個車位購入該洋房，呎價約52,542元。

第8座地下B單位的花園特色大宅，實用面積1,097方呎，設181方呎花園，屬三房一套房連儲物套房戶型，以2,768萬元售出，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達25,232元。據了解，新買家為外籍人士，剛到港發展，原本打算租用同區物業，但見項目簇新，會所設施多元化，區內新盤供應稀缺，深感項目別具升值潛力，故轉租為買。該大宅設有偌大橫向長方形設計客飯廳，長約7.6米，最深約3.8米，佈局分明，並採高樓底設計，層與層之間高度達約3.5米，落地玻璃趟門連接長逾11.3米私人花園，盡享寬敞戶外綠意空間；主人套房與客廳同向，可享花園園林景色。主人浴室設有美國Raychem地暖系統，設淋浴間及浴缸，同時又貼心設有毛巾暖架；升降機可直達地庫停車場，不但出行便捷，而升降機大堂更設有工人後門，工人可於後門直接通往廚房，提升住戶尊貴度。

鄭智荣指出，連同上述成交，「ONE STANLEY」迄今售出34伙，總成交金額約37億元，包括是日2宗成交，單日成交金額逾2.74億元。項目自2025年起共錄得20宗成交，成交價逾5,000萬元佔13伙，當中更不乏過億元成交，最高實用呎價逾6.5萬元。踏入2026年迄今不足一個月，本港豪宅市場已經錄得多宗逾5,000萬元以上的大額成交。 他續指，現時項目亦不斷接到意向買家洽談單位，相信很快會再有洋房及特色大宅的成交出現。鑑於本港豪宅市場的成交量及價格均已出現反彈，港島區及南區的豪宅亦供應稀少，集團對項目銷售充滿信心，亦有意在農曆新年後調高「ONE STANLEY」單位的內部指引價，有信心將於短期再錄得成交。