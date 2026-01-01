DEEP WATER SOUTH最快下月預算案前推售 料率先招標開賣三及四房｜黃竹坑新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目上周正式命名後接到逾1,000查詢，當中六成為港島，三成為九龍，餘下一成為新界；客源分佈方面，七成為自用客、三成為投資客；更有三成內地客。他補充，項目計劃率先推出6B期「GRANDE BLANC」三及四房以招標形式發售。預計最快於下月推售，冀配合財政預算案作銷售。

會德豐地產2026年「頭炮」為與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，分為6A及6B兩期發展。為向客戶提供最新樓盤資訊及全面服務，中原地產特為項目設立行內首間「DEEP WATER SOUTH」專門店，並於今日(22日)舉行開幕儀式暨記者會。

中原設首間「 DEEP WATER SOUTH 」專門店

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原研究部數據，2025年價值2,000萬元以上的一手私人住宅錄1,675宗，涉資951.78億元，按年分別升2.6%及3.5%，連升3年。宗數創近4年新高，金額則創近7年新高，反映豪宅新盤銷情理想。一手新盤交投持續暢旺，本月已錄約1,500宗成交，「小陽春」提前出現，而「DEEP WATER SOUTH」具保值及投資潛力，相信項目可吸引投資收租客入市。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「港島南岸」物業一直深受普通話拼音買家追捧，去年全年錄得991宗成交，當中約45%為普通話拼音買家，涉資約78億元，平均每宗成交價約1,745萬元，反映項目對高端買家的吸引力。現時扣除未開售期數後，整個「港島南岸」僅餘約300伙可供發售單位，而 「DEEP WATER SOUTH」作為壓軸一期，提供逾600伙，屬進駐黃竹坑站物業的理想時機。為配合項目銷售機遇，中原地產設立行內首間「DEEP WATER SOUTH」專門店，與港島南岸僅一步之隔。分行斥資近兩千萬元打造，實用面積超過1,800方呎，並安排60多名專業同事駐守，致力為客戶提供更全面、貼心及高質素的項目資訊與服務。