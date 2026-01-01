北角春秧街M1酒店1.83億成交 料打造學生宿舍｜商廈市況

世邦魏理仕（CBRE）宣佈，成功為買賣雙方促成早前獨家代理的香港北角春秧街112號 M1酒店交易，成交價為1.83億元。物業建築面積約30,244方呎，共提供92間精裝客房，地理位置優越，距離北角港鐵站僅約五分鐘步程。

是次成交反映投資者看俏北角區發展潛力。隨着政府打造香港為「國際專上教育樞紐」，正大量吸引海外及內地生來港，而北角憑藉便捷連接主要核心商業區（CBD）及多間專上學府的優勢，已成為高品質學生住宿及長租公寓的必選地。

世邦魏理仕資深董事莫旺寧表示，高品質學生住宿、服務式公寓及精品酒店需求持續旺盛，加上本港旅遊業受政府各項推廣活動強勁復甦，吸引了各類買家出價競逐北角春秧街M1酒店項目。港島區全幢高品質住宿物業極其稀有，世邦魏理仕資本市場部團隊正協助新業主配對合適的營運方。深信在新業主的配合下，項目預計可以趕及在下一個新學期以全新面貌開放予學生預租及入住。