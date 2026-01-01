SIERRA SEA 2A期累沽703伙 吸金逾43億｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」系列銷情熾熱，第2A期昨日(21日)第三輪銷售218伙成功即日售罄。新地代理總經理胡致遠表示，昨日銷售錄得13組大手客，合共購入45伙，每組買家平均斥資近2,000萬元。當中最大手買家擲約3,000萬元連購4伙，包括2伙三房、1伙兩房及1伙一房。

至於買家地區分布方面，新界區佔約80%，當中約60%為新界東，而九龍及港島則各佔約15%及約5%。

總結項目第2A期首三輪銷售均即日沽清，發售12日內合共售出703伙，佔全盤727伙的96.7%，套現超過43億元。胡致遠補充，當中買家購入2伙或以上，涉及單位數目達330伙，佔售出單位數目近47%；而購入3伙或以上，涉及單位數目約240伙，佔售出單位數目近35%，顯示項目備受不少大手客群追捧。