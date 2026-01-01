熱門搜尋:
出版：2026-Jan-22 18:11
更新：2026-Jan-22 18:11

SIERRA SEA 2A期累沽703伙 吸金逾43億｜西沙新盤

2A (3)

「SIERRA SEA」2A期昨日(21日)第三輪銷售218伙成功即日售罄。(am730記者攝)

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」系列銷情熾熱，第2A期昨日(21)第三輪銷售218伙成功即日售罄。新地代理總經理胡致遠表示，昨日銷售錄得13組大手客，合共購入45伙，每組買家平均斥資近2,000萬元。當中最大手買家擲約3,000萬元連購4伙，包括2伙三房、1伙兩房及1伙一房。

至於買家地區分布方面，新界區佔約80%，當中約60%為新界東，而九龍及港島則各佔約15%及約5%

總結項目第2A期首三輪銷售均即日沽清，發售12日內合共售出703伙，佔全盤727伙的96.7%，套現超過43億元。胡致遠補充，當中買家購入2伙或以上，涉及單位數目達330伙，佔售出單位數目近47%；而購入3伙或以上，涉及單位數目約240伙，佔售出單位數目近35%，顯示項目備受不少大手客群追捧。

2A (1) 2A (2) 2A (4)

SIERRA SEA2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue1座、Coral Avenue2座、Coral Avenue3座及Coral Avenue5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

