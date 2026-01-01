SIERRA SEA第2B期示範單位｜657呎及559呎無改動三房戶 營造自然氛圍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2B期設有4個示範單位，包括1伙三房一套連家具、1伙三房無改動及2伙兩房無改動單位。

Daffodil Avenue第2座20樓A室之無改動示範單位(連家具) 第2座20樓A室為三房一套間隔設計，實用面積為657方呎，包含約38方呎的露台連工作平台，延伸室內空間並引入自然光線，使客飯廳及浴室明亮通透。層與層之間高度最高為3.325米，增強空間感，客廳飯廳及睡房均配窗簾，方便調節光線。單位以「與自然接觸」為設計主題，透過色彩、材質與細節鋪排，營造一個充滿自然氣息的居住空間。

入戶大門採用防火實心木門，配LOCKLY智能電子門鎖，支援密碼、3D指紋及 RFID拍卡開鎖等多種開鎖方式，保障私隱及安全。玄關儲物櫃內設多層板，方便整理鞋履及日常用品。窗戶採雙層中空低輻射鍍膜玻璃，有效隔音隔熱，營造舒適環境。主人及各睡房設有備用電位，方便住戶安裝電動窗簾，並備CAT-6網絡線及Wi-Fi-6系統，方便全屋智能設備使用及未來升級。 客飯廳方正實用，長約5.05米，寬約2.7米，連露台玻璃趟門引入自然光線，示範單位以淺木色為主，配綠色及藍色元素，營造自然清新氛圍。地板為木紋地材，搭 配簡約家具，空間既舒適又實用。特色牆以多功能洞洞木質牆板設計，結合展示與收 納功能，住戶可靈活掛放植物與裝飾品；客廳擺放藍色絨面梳化，配合內藏玻璃生態瓶(terrarium)咖啡桌，讓綠意自然融入日常生活，背牆採用藍色及橙色漸層編織工藝，細緻柔和。

廚房採梗廚設計，白色工作檯面搭配淡雅綠色廚櫃，配Siemens嵌入式單／雙頭煤氣爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐及Bosch雪櫃，Siemens 洗衣乾衣機隱藏於櫃內，兼顧美感與實用性。 主人套房線條柔和採光充足 營造自然溫潤居住氛圍 主人套房延續自然色系主調，以柔和暖色點綴，營造自然溫潤而放鬆的居住氛圍。配合木質元素及柔和燈光，營造舒適放鬆的休憩氛圍。房間方正實用，採光充足，設有窗戶及對流通風。床頭位置設有木質矮櫃，結合抽屜收納，上方延伸為梳妝檯，配以皮織座椅及橢圓形鏡面，線條柔和。睡房另設藤織元素特色櫃門及收納層架，並配備兼具照明及掛衣功能的特色燈具，營造自然舒適且富設計感的私人休憩空間。套房內附套浴設計，提供私隱與便利，適合家庭主要成員使用。

睡房1設計為兒童房，以活潑而自然的配色打造童趣空間，配備睡床、書桌及收納櫃， 兼顧學習及休息需要。牆身及家具以淺木色配合大地色系點綴，並加入植物、動物及自然主題裝飾元素，呼應單位「與自然接觸」的整體概念。睡房2為多用途房間，格局方正，色調以綠色及木色為主，牆身及高架床下方加入生態擺設元素，並設有層架擺放書籍及小物，可作書房、客房或興趣空間，靈活應對住戶不同需求，營造一個實用而富自然氣息的多功能生活空間。主人房及睡房2均鋪設暖色木紋防潮岩塑地板，搭配足夠窗戶採光及良好通風，營造舒適居住環境。三件頭浴室配備淋浴間、洗手盆及坐廁，設計節省空間，地面及牆身鋪淡雅石紋磚，特大鏡櫃內藏燈槽、電插座及收納。浴室配 Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣及循環功能，提升舒適度。

Daffodil Avenue第2座20樓F室無改動示範單位 第2座20樓F室為三房（開放式廚房）間隔，實用面積為559方呎，包含約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高為3.325米，帶來寬敞空間感，方便晾曬衣物或擺放綠植。 入戶實心木門，配LOCKLY智能電子門鎖，支援密碼、3D指紋及RFID拍卡開鎖多種開鎖方式，玄關簡潔方便通行。預設CAT-6網線及Wi-Fi 6系統，住戶可享智能便捷生活。 客飯廳呈長方形設計，長約6.125米，寬約2.5米，格局方正，方便家具布置。客飯廳連露台及工作平台，光線充足，主人睡房及睡房1及睡房2均享同一座向景觀，可俯瞰周邊景致。開放式廚房連接客飯廳，L型工作檯面及置物架便於烹飪及收納，配Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐、洗衣乾衣機及Bosch雪櫃，實用整齊。

主人房空間方正，落地窗引入充足光線，配合通風設計，令房內舒適宜人。可擺放雙 人床及衣櫃，並可加入書桌或小型梳化，營造實用舒適的休息區。睡房 1及睡房2同樣方正實用，採光及通風良好，可用作兒童房、書房或多用途房，空間靈活，便於住戶隨生活階段調整用途。地板鋪設暖色木紋防潮岩塑地板，房間內留有足夠活動空間，讓日常生活更為方便。每間房均設置窗戶，引入自然光並保持空氣流通，提供舒適居住環境。浴室三件頭配置，淋浴間配防滑地磚，洗手盆及坐廁齊全。配German Pool德國寶電熱水爐及Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣及換氣功能，收納櫃內分隔合理，方便日常使用。