粉嶺山麗苑高層戶175萬居二價獲上車客承接 4年升值13%｜二手居屋成交

中原地產粉嶺帝庭軒分行高級分行經理麥偉成表示，粉嶺上水區本月迄今暫錄約64宗二手買賣，較上月同期減少約一成。其中粉嶺山麗苑最新錄得D座高層01室成交，單位實用面積約287方呎。原開價約180萬元，日前以居二市場價175萬元易手，呎價約6,098元。

麥偉成透露，新買家為上車客，見單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主於2022年以155萬元購入上址，持貨約4年，現轉售帳面獲利20萬元，單位期內升值約12.9%。

資料顯示，山麗苑位於皇后山龍馬路88號，共有6座，提供3,222個單位。