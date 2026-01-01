豪宅買家「出手夠狠」 不乏內地聰明資金

今年第一個樓市「小陽春」似乎已出現，不僅新盤銷情暢旺，豪宅市場更是熱火朝天。現時豪宅買家購買力可謂深不可測，成交金額由逾億元起步，甚至接連有超級富豪斥資逾10億元入市。十億級成交頻現，進一步推高市場氣氛。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣及投資移民政策放寬，加上大批專才來港，令內地資金源源不絕湧入，本地豪宅買家出手愈見積極，造價屢創新高，「億億聲」的大刁成交幾乎成為常態。這股資金潮不僅推動高端物業成交量，更鞏固香港作為國際金融中心的地位。