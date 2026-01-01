豪宅買家「出手夠狠」 不乏內地聰明資金

今年第一個樓市「小陽春」似乎已出現，不僅新盤銷情暢旺，豪宅市場更是熱火朝天。現時豪宅買家購買力可謂深不可測，成交金額由逾億元起步，甚至接連有超級富豪斥資逾10億元入市。十億級成交頻現，進一步推高市場氣氛。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣及投資移民政策放寬，加上大批專才來港，令內地資金源源不絕湧入，本地豪宅買家出手愈見積極，造價屢創新高，「億億聲」的大刁成交幾乎成為常態。這股資金潮不僅推動高端物業成交量，更鞏固香港作為國際金融中心的地位。
值得留意的是，過去幾年豪宅市場觀望氣氛濃厚，累積了相當購買力，而豪宅價格亦較高峰期回落一大截。以山頂獨立屋為例，昔日呎價動輒20萬元過外，但近期成交已回落至10萬元以下。相比本港整體樓價僅較2021年高位回落兩成多，部分超級豪宅價格卻較高位跌了一半有多，反映豪宅出現「超賣」現象，跌幅過深，可能隨時反彈。正因如此，不少買家趁機低位吸納，其中更不乏來自內地的聰明資金，加上名人積極入市，令豪宅市場氣氛由原本的一池死水，瞬間翻生。
作為本港最貴重豪宅地段、名人商賈聚居的港島山頂南區，去年便錄得近180宗買賣，涉資近200億元，按年分別上升六成及三成，無論成交量及金額均創四年新高。
一手億元交投連續六個月維持雙位數
此外，近期新盤豪宅市場非常活躍，多個項目錄得破億元大額成交。單計1月份上半月已有最少15宗，相當於平均每日有一宗「大刁」發生；與去年同期僅3宗相比，升幅高達四倍。一手市場的億元交投量已連續六個月維持雙位數，顯示高端買家入市意欲強勁，出手夠狠。
陳永傑相信，樓市提早迎來小陽春，豪宅買家趕在2月農曆新年前搶閘入市，1月份全月億元成交量有望達至20至30宗，挑戰歷史新高。