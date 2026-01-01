仲量聯行：甲廈租賃市場連續9個月錄正吸納量 2025年整體空置率微升至14.1%｜商廈市況

仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，此趨勢反映香港寫字樓租賃市場正在逐步復甦。上月租賃活動保持穩定，1月的寫字樓租賃查詢亦保持活躍。中環頂級寫字樓尤其受到市場追捧，部分寫字樓已接近全部租出，預期部分租賃需求將於今年下半年轉移至區內其他優質寫字樓。

仲量聯行今天(22日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，香港整體甲級寫字樓租賃市場於去年12月錄得537,000方呎的正淨吸納量，連續9個月錄得正吸納量。

市場錄得的租賃成交中，較為矚目的交易為The Marketing Store Worldwide（亞洲）承租鰂魚涌K11 ATELIER King's Road低層全層樓面，涉及建築面積約20,400方呎。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，截至去年12月底，整體寫字樓空置率微升至14.1%，反映市場仍有較多待租樓面，中環、尖沙咀及港島東的空置率均按月輕微上升0.1個百分點。2025年全年，中環及尖沙咀的空置率分別按年收窄0.6個及1.7個百分點。

12月整體租金按月上升0.4%，延續11月以來的升勢。中環租金按月微升0.6%，灣仔／銅鑼灣則錄得0.4%的輕微反彈。