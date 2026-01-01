中原地產於「Best HR Awards 2025」連奪兩獎｜代理動態

中原一直致力於推動人力資源管理、環境保護、社會責任及公司治理方面的行業標準，為提可持續發展作出貢獻。日前中原地產於CTgoodjobs於合和酒店宴會大禮堂舉行的頒獎典禮舉辦的「Best HR Awards 2025」中榮獲「最佳環境、社會及管治大獎-金獎」表揚中原對環境、社會和管治 (ESG) 實踐領域中展現出優秀策略和傑出成就，以及「最佳培訓及發展創新大獎-傑出大獎」。顯示中原制定了創新的培訓及發展策略，並在執行上有卓越的表現，成功擴展數碼化及縮窄員工在數碼技能上的差距。

Best HR Awards 獎項由資深的HR專業人士組成評審隊伍及CTgoodjobs會員進行投票，根據招聘、培訓、薪酬福利、僱主品牌及數據素養等不同領域，挑選出HR的業界精英，旨在表彰企業在人才招聘和培訓傑出表現，以及鼓勵企業不斷追求創新和卓越。

此次榮獲兩項大獎，證明了公司在招聘策略、人才規劃、管理及培訓等多方面均表現傑出，更得到了專業權威及市場的高度肯定。今後，中原會繼續積極推動及制定多元化招聘策略，廣納人才，培訓更多優秀的地產代理精英。同時，品牌將為員工建立一個更加多元化、包容性的工作環境，提供完善的事業發展機會，讓每一位員工都能在公司這個大家庭中不斷成長，為公司的未來發展培養和儲備了大批優秀人才，為行業注入了持續的動力。