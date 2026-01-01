SIERRA SEA第2B期示範單位｜416呎及458呎無改動交樓標準兩房戶 兼顧採光與空間感｜西沙新盤

Daffodil Avenue 第 2 座 20 樓 B 室無改動示範單位 第2座20樓B室為兩房（雙門浴室）（開放式廚房）間隔，實用面積為416方呎，包含約38方呎露台連工作平台，增添採光及延伸空間感，層與層之間的高度最高為3.325米，使室內明亮舒適。 入戶採防火實心木門及LOCKLY智能電子門鎖，提供密碼、3D指紋及RFID拍卡等多種 開鎖方式，玄關櫃方便收納鞋履及日常用品，櫃內設有可放置小物的台面，更配有 USB 插頭的電插座，設計貼心方便。客廳/飯廳及睡房窗戶採雙層中空低輻射鍍膜玻璃，具隔音及隔熱效果，提升居住舒適度。 單位預設 CAT-6網絡線及Wi-Fi-6系統，方便住戶全屋智能操作及未來升級。客飯廳長 形設計，連露台玻璃趟門引入自然光線，空間方正，方便擺放家具，兼顧起居及用餐 需求。 開放式廚房與客飯廳相連，提供充裕工作檯面及置物空間，牆上設置置物架及電插座， 配 Siemens 電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐、洗衣乾衣機及Bosch雪櫃，兼顧整潔與烹飪便利。客廳 / 飯廳呈長形設計，長約5.675米，寬約2.4米，空間實用，方便靈活擺放各式家具。客飯廳連接寬敞的露台及工作平台，玻璃趟門設計迎納自然光線，大大提升了採光效果與空間感，感覺份外開揚，主人睡房及睡房1及睡房2均享同一座向景觀，窗外自然景色一覽無遺。

主人房空間方正，落地窗引入充足光線，配合通風設計，令房內舒適宜人。可擺放雙 人床及衣櫃，並可加入書桌或小型梳化，營造實用舒適的休息區; 浴室備有趟門連接主 人睡房，更靈活使用空間。睡房1設計同樣實用，採光及通風良好，可用作兒童房、 書房或多用途房，空間靈活，便於住戶隨生活階段調整用途。地板鋪設暖色木紋防潮岩塑地板，房間內留有足夠活動空間，讓日常生活更為方便。每間房均設窗戶引入自 然光並保持空氣流通，睡房門均設自動下降隔音封條，提供舒適居住環境。 浴室三件頭設計，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，防滑地磚確保安全。配German Pool德國寶電熱水爐及Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣及換氣功能。洗手盆櫃及鏡櫃設多層收納空間，便利使用。

Daffodil Avenue第2座20樓H室無改動示範單位 第2座20樓H室為兩房（開放式廚房）間隔，開放式廚房，實用面積為458 方呎，包含約38方呎露台連工作平台，層與層之間的高度最高為3.325米，兼顧採光與空間感，適合小型家庭或新婚夫婦。 入戶防火實心木門，配LOCKLY智能電子門鎖，支持內置密碼、3D指紋及 RFID拍卡等多種開鎖方式。玄關半身櫃設多格層板，方便收納鞋履及日常用品。單位沿用智慧中心設計，燈制預留備用電線迴路，廚房及雪櫃頂儲物櫃預留TP-LINK路由器及光纖、CAT-6網絡線及Wi-Fi 6系統，方便全屋智能連接。

客飯廳長方形設計，長約6.125米，寬約2.4米，方正闊落，方便住戶隨心擺放各式家具，靈活規劃空間。落地玻璃趟門連露台，引入自然光線並增強空間感，與主人睡房 和睡房1享同一座向景觀，可俯瞰周邊開揚景觀。地板為淺色仿石紋抗菌磁磚，易於 清潔。客飯廳連動開放式廚房，加強整體空間感，視覺上更寬敞。 開放式廚房設置充裕工作檯面及置物架，牆面仿石紋，櫃體白色與啞光綠色組合，廚 房電器大部份被整合於廚櫃中，配Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐、洗衣乾衣機及Bosch雪櫃，保持整潔一致。

主人房位於單位另一端，私隱性高，窗戶提供採光及通風，配備對流設計提升室內空 氣流通。房間方正實用，可容納雙人床及衣櫃，並留有活動空間，方便住戶布置書桌 或小型梳化。睡房1同樣方正實用，適合作兒童房或多用途空間，窗戶採光充足，室內舒適。房間鋪設暖色木紋防潮岩塑地板，保持自然溫暖感。兩個睡房均可靈活擺放 家具及裝飾，滿足住戶對不同居住需求的彈性安排，兼顧美觀與實用性。睡房門均設 自動下降隔音封條，提供優質睡眠空間。 7浴室三件頭，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴間配防滑地磚。配German Pool德國寶電熱水爐及Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣及循環功能，洗手盆櫃及鏡櫃 內分隔合理，方便收納。