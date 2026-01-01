半新樓急貶值！元朗PARK YOHO兩房7年慘輸273萬 屯門一房4年蒸發34%｜二手樓成交

新界西半新樓樓價急速貶值，其中元朗PARK YOHO最新一宗兩房成交，原業主9年前一手購入，現轉售帳面慘蝕超過273萬元或30%離場。 利嘉閣地產元朗-又新街分行高級分區董事陳庭豐表示，最新促成元朗峻巒2B期PARK YOHO Napoli 25B座低層A室成交，單位實用面積約581方呎，屬兩房連士多房間隔，望開揚山景。 陳庭豐透露，新買家為首置客，早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上述心儀單位，並聯絡代理睇樓。客人鍾情單位保養簇新，屬梗廚及明廁設計，間隔理想，決定洽購。原叫價638萬元放售，雙方議價後以620萬元易手，呎價約10,671元。

上嵐一房 4 年「 5 球」直插「 3 球」 利嘉閣地產屯門-屯門市廣場分行高級市務經理黃瑞雯指，屯門上嵐中層A室，實用面積約270方呎，一房開放式廚房間隔，以338萬元獲投資者連租約承接，呎價約12,519元。 據了解，原業主於2022年以約511.4萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約173.4萬元，物業期內大幅跌價約33.9%。