半新樓急貶值！元朗PARK YOHO兩房7年慘輸273萬 屯門一房4年蒸發34%｜二手樓成交

新界西半新樓樓價急速貶值，其中元朗PARK YOHO最新一宗兩房成交，原業主9年前一手購入，現轉售帳面慘蝕超過273萬元或30%離場。
利嘉閣地產元朗-又新街分行高級分區董事陳庭豐表示，最新促成元朗峻巒2B期PARK YOHO Napoli 25B座低層A室成交，單位實用面積約581方呎，屬兩房連士多房間隔，望開揚山景。
陳庭豐透露，新買家為首置客，早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上述心儀單位，並聯絡代理睇樓。客人鍾情單位保養簇新，屬梗廚及明廁設計，間隔理想，決定洽購。原叫價638萬元放售，雙方議價後以620萬元易手，呎價約10,671元。
據悉，原業主於2019年以約893.6萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕273.6萬元，物業期內貶值約30.6%。資料顯示，Park YOHO(峻巒)位於錦田青山公路潭尾段18號，2015年入伙，分為6期共有52座，提供2,960個單位。
即睇元朗Park YOHO放盤 (House730)
上嵐一房4年「5球」直插「3球」
利嘉閣地產屯門-屯門市廣場分行高級市務經理黃瑞雯指，屯門上嵐中層A室，實用面積約270方呎，一房開放式廚房間隔，以338萬元獲投資者連租約承接，呎價約12,519元。
據了解，原業主於2022年以約511.4萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約173.4萬元，物業期內大幅跌價約33.9%。
翻查資料，發展商於2024年中曾大幅下調項目部分一房單位售價，個別減幅高達48%。「上嵐」位於屯門新墟景秀里2號，於2023年入伙，提供112伙，全為一房間隔的標準單位，實用面積約265至290方呎。