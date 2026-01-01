50指標屋苑買賣按周再增19%% 創63周新高 利嘉閣：提早初現小陽春勢頭｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2026年開局踏入第二個完整的一周，二手市場已急速起動，亦無懼大型新盤前後連環加推夾擊，反映整體旺市已確實出現，並提早初現小陽春的勢頭。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（12/1—18/1）共錄127宗買賣個案，較前周（5/1—11/1）的107宗再增加19%，創自2024年十一月初以來的63周(逾十四個月)新高。

三區兩升一跌 九龍區獨自按周回落 20% 按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙增加，九龍區則按周回落，當中港島區8個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的13宗急增1倍，其中太古城交投量由前周的3宗，大增2.67倍至上周的11宗，南豐新村及鯉景灣各錄2宗及4宗成交，分別按周增加1倍。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄60宗買賣，較前周的43宗增加40%，其中嘉湖山莊連錄12宗買賣，較前周的3宗急增3倍；麗城花園及YOHO Town各錄3宗及4宗成交，按周分別增加2倍及3倍；柏慧豪園期內錄得5宗買賣，按周增幅達1.5倍；沙田第一城及藍天海岸分別錄得8宗及3宗交投，按周各自增加33%及50%。

「零成交」屋苑按周增 13% 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄41宗交投，較前周的51宗減少20%，當中黃埔花園交投量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗；海濱南岸期內錄得2宗買賣，按周減少50%；都會駅、維港灣及宇晴軒各自錄得1宗成交，分別按周減少50%；美孚新村期內錄得6宗交投，較前周的7宗減少14%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有9個屋苑錄得「零成交」，較前周的8個增加13%，當中九龍區及新界區分別佔6個及3個屋苑，港島區則全線屋苑均有錄得成交。