把脈英國丙午馬年地運 泰晤士河以北運滯 留意兩地旺財

【海外樓市】以BNO「5+1」移民英國的港人，首批今年將申請入籍，人數料達9.2萬人，符合居英5年的條件。踏入2026年丙午馬年，有堪輿學家指「三碧是非星」落在位於正西的英國，未來兩年為英國踏入下元九運政經發展最艱難的年份，甚至是港人正式入籍英國或遇阻滯。然而下元九運以「北面見水」的北愛爾蘭及愛丁堡最當旺。 撰文：Wendy全球樓行

堪輿學家唐碧霞表示，英國位於正西方，2026年的「三碧是非星」落在正西位，代表是非、爭執、麻煩事，以及或出現國際之間的紛爭。

經濟續尋底 BNO入籍恐有阻滯 再加上下元九運即是2024年去2043年，正西位代表「二黑病符位」，易招流行傳染病，天災人禍甚至政治變數及經濟動盪，在未來20年都落在正西地區，英國發展或未如理想。及至2026年、2027年英國整體發展已觸及谷底，然而港人BNO 亦在近兩年陸續申請入籍，或在過程中遇上阻滯。 另外，她亦指在2026年英國有「二三交劍煞」代表一些社會動盪、爭議事件，當中不得不提是首相府位於唐寧街10號位置，位處「坐西向東」也代表「坐戌向酉」，踏入2026年都是容易惹上麻煩事。

中國風水學中亦有「呼形喝象」，即是透過觀察建築的形狀，以判斷其風水吉凶，並據此命名穴位、預測禍福，是形巒風水最基礎的巒頭法則。首相府面向的碎片大廈好像倒吊的三角形，加上大廈外貌「反光」的碎片也都代表著「刀劍煞」，即碎片大廈形似刀劍，衝向首相府造成的「煞氣」，所以在2013年落成後，每任首相均面對不同重大挑戰，及至近年每任首相更是坐不穩。

泰晤士河以南經濟發展較好 其實去年正西的英國有四綠文昌星入主，故英國經濟發展由谷底反彈少少，進入下元九運，以泰晤士河以南，北面看到水的地方代表著零神水，經濟發展得會比較好。但是泰晤士河以北的地方，代表著南面見到水，即代表「零正顛倒」，指「零神」和「正神」位置錯置，導致吉凶逆轉，居住的人或會遇上財運下滑、事業不順、是非臨門。

至於下元九運當旺城市，唐碧霞表示北愛爾蘭、蘇格蘭的愛丁堡。因為下元九運代表「北水南山」，即是「北面見水」特別旺財；另外「南面見山」旺人丁。她亦指，北愛爾蘭、蘇格蘭愛丁堡為北面見到水，未來的20年經濟發展不俗。事實上，英國房地產平台Zoopla亦估計，2026年初預測全年平均樓價升幅約 1.5%，然而當中蘇格蘭和北愛爾蘭等相對「親民價」地區，升幅有望超過 2.5%。 北愛爾蘭愛丁堡未來20年看俏 唐碧霞又指，傳統豪宅區的西南地區原則上屬下元八運當旺地區，所以過去20年，大家都覺得倫敦是一個非常好的地方，不論投資物業的樓價和租金回報，以及經濟各方面都表現不俗；不過及至下元九運「西南見水」已是退氣財星方位，經濟會有明顯退步跡象，加上今年立春八字，英國是身強、財星無力，代表部分大型企業求財困難，或引發借貸危機，槓桿效應太大，造成「火剋金」的局面。