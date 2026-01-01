DEEP WATER SOUTH擬下月先推三、四房招標

股樓回勇下，近期一手豪宅交投加快。會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」昨公布新部署，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，計劃下月率先「限量」推出6B期的三房及四房戶招標發售。項目會參考同區、壽臣山及深水灣一帶豪宅成交價，並透露自上周公布命名以來接獲逾1,000個查詢，當中約60%屬港島客、九龍及新界客各佔約30%及10%；自住及投資客佔比分別約70%及30%。

為配合該盤銷售，中原地產於區內設立項目專門店。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市「小陽春」已提前出現，相信項目可吸引投資收租客入市。