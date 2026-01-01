首推155伙 折實均呎$11328 SIERRA SEA 2B期 兩房最平455萬

焦點大型新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2A期連續三輪價單發售均即日沽清，發展商「食住上」推出2B期，昨日公布首張價單共155伙，提供最高15%折扣，折實價455.17萬元起，折實平均呎價11,328元，較2A期首批10,968元高近3.3%，今日起收票。
「SIERRA SEA」2B期首張價單涵蓋132伙兩房及23伙三房，實用面積416至701方呎。扣除最高15%折扣後，折實價455.17萬至851.19萬元，折實呎價10,018至12,153元。
入場單位為Daffodil Avenue第1座2樓J室兩房，實用面積433方呎，折實價455.17萬元，折實呎價10,512元。最低呎價為Daffodil Avenue第2座地下2樓H室兩房，實用面積458方呎，折實價458.83萬元，折實呎價10,018元。至於三房最平單位為Daffodil Avenue第3座地下2樓E室，實用面積534方呎，折實價593.98萬元，折實呎價11,123元。
即日起開放4示位 最快下周賣
新地副董事總經理雷霆形容是次開價為「繼續夢想成真價」，對比上一期2A期整體仍屬原價推出，又表示今年市場氣氛明顯轉好，樓市升勢已經確認，今年將持續向好。
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目設有4個示範單位，今日起對外開放，並同步收票，最快下周開售。他透露，今期付款辦法與對上2A期大致相若，強調日後加推有提價空間。
即睇西沙 SIERRA SEA 2A期最新資訊(House730)
滶晨II上調43伙售價 最高逾3%
一手銷情理想，港島區有新盤加價。新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸5B期「滶晨II」昨更新43伙高層戶價單，售價加幅最高超過3%，包括41伙兩房及2伙一房，實用面積418至591方呎，折實售價1,114.5萬至1,654.1萬元，折實呎價25,809至28,026元。以2座41樓H室兩房為例，實用面積494方呎，定價由1,517.4萬升至1,563萬元，加價45.6萬元或約3%，呎價升至31,640元。
「滶晨」兩期本月售出21伙，套現逾4億元。全盤開售迄今累沽727伙，佔全數單位近90%，套現逾125億元。