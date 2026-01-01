熱門搜尋:
地產
出版：2026-Jan-23 16:50
更新：2026-Jan-23 16:50

嘉居．天后開賣｜中原陳永傑：兩組大手客擬各擲3100萬購全層3伙｜北角新盤

陳永傑指，市場反應熱烈，今日出席客戶中以投資者為主，佔約六成。

嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」今日(23日)進行首輪公開發售60伙，即盡推現有首兩張價單單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，天后多年未有新盤供應，項目擁地理優勢，接近核心商業地帶，鄰近港鐵站及巴士總站，預料租金回報可逾3厘，對長線投資者具吸引力。

陳永傑指，市場反應熱烈，今日出席客戶中以投資者為主，佔約六成，料60伙可全數沽清。本行錄兩組大手客戶，每組擬斥資約3,100萬元購入全層3伙。

他續指，本月交投暢旺，1月份一手成交已逾1,600宗，創2019年同期以來的7年新高，並已連續12個月錄得逾千宗成交，料全月可達2,000宗，創5個月新高。

「嘉居．天后」是次開售單位涵蓋40伙兩房及20伙三房，實用面積介乎361至477方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由870.3萬至1,311.6萬元，折實呎價介乎約23,350元至31,130元。入場單位3樓B室，實用面積361方呎，兩房間隔，折實售價約870.3萬元，折實呎價約24,108元。

據銷售安排顯示，當日銷售分為AA組，買家須最少購一層全層3伙。其次為AB組，買家須購最少2伙，惟當中最少2伙指明住宅物業需位於同一層數。然後為AC組，買家須購2伙或以上；至於B組為散戶時段。

「嘉居．天后」提供74伙，全數提供兩房及三房單位，兩房標準單位實用面積361方呎，三房標準單位實用面積477方呎。

即睇北角嘉居．天后最新資訊 (House730)

IMG 6142

「嘉居．天后」今日(23日)進行首輪公開發售60伙，即盡推現有首兩張價單單位。

