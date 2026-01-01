SPRING GARDEN天台特色戶1118萬成交 呎價超過3.8萬｜灣仔新盤

發展商指，單位天台盡享寳雲道翠綠山景及城市景觀，可讓住戶輕鬆打造室外私人休閑空間。此外，單位層與層之間逾3.5米高，間隔四正實用；睡房則採用廣闊觀景玻璃幕牆，採光十足。

承近日樓市氣氛暢旺，會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」最新錄得特色戶招標成交，售出單位為28樓A室天台特色戶，實用面積292方呎，天台面積194方呎，屬一房開放式廚房間隔，售價1,118萬元，呎價38,288元。

黃光耀稱，項目的熱烈銷情充分反映市場對優質供應渴市，特別是港島優質住宅項目。不少「SPRING GARDEN」向隅客更非常期待集團與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸壓軸一期「DEEP WATER SOUTH」項目。項目已策略一系列市場推廣活動，今日(25日)將率先與百年超級跑車品牌Maserati合作，在The Repulse Bay舉辦VIP試駕活動，親身體驗南區顯赫歷史與壯麗盛景，了解項目的超級豪宅優勢。

「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%；項目基座自設商鋪。