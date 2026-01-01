熱門搜尋:
出版：2026-Jan-25 14:45
更新：2026-Jan-25 14:45

101 KINGS ROAD周三起招標發售6伙 涵蓋一房至三房平台特色戶｜北角新盤

「101 KINGS ROAD」現時仍有少量現樓餘貨在售，暫已售出207伙，銷售率超過八成。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」推出6伙特色平台單位於本周三(28)起招標出售，招標期至今年630日。單位戶型涵蓋一房至三房連平台單位，實用面積介乎204512方呎。

宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」自開放現樓參觀以來，特色單位便受到眾多潛在買家的熱切詢問，因此決定推出部分優質平台單位，並以招標形式發售。近來港島錄得多宗大額成交，顯示樓市持續暢旺，對高品質物業的渴求持續攀升。港島特色單位在地理位置及珍罕性都更具優勢，期望能打破早前項目創下之最高呎價紀錄。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，該批平台特色單位實用面積由204512方呎，單位均附設平台，部分單位面向北角半山翠綠山景，享開揚英皇道城市景及項目之露天廣場Piazza 101景觀，定能為住戶提供猶如城市綠洲之優越居所。

平台特色單位５樓AEFGJK室將由本周三起以每日招標及截標形式發售，項目現時仍有少量現樓餘貨在售，暫已售出207伙，銷售率超過八成。

101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。

