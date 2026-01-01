熱門搜尋:
地產
出版：2026-Jan-25 15:20
更新：2026-Jan-25 15:20

滶晨II明日加價最高逾3% 買家趕入市 單日沽6伙套現逾8200萬｜黃竹坑新盤

Dw2

「滶晨」系列銷情持續熾熱，本月累沽27伙，套現逾5億元。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」上周四(22)更新價單，涉及43伙優質高層單位，包括41伙兩房及2伙一房，加幅最高逾3%，明日(26)起生效。買家趁加價前入市，項目於上周五(23)售出6伙兩房單位，合共套現逾8,200萬元。

其中包括第241A室，實用面積588方呎，屬兩房連書房設計，成交價1,601.3萬元，呎價27,233元。據內地買家透露，鍾情項目由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki 匠心打造成南區超級豪宅，更是港島南港鐵站地標豪宅項目，坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，故購入單位作自用。

全盤累售733 吸金逾126

「滶晨」系列銷情持續熾熱，本月累沽27伙，套現逾5億元。項目開售迄今共售出733伙，佔全數單位近90%，合共套現逾126億元，榮登2025年度全新項目吸金王，更為2025年度唯一百億紅盤，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎4021,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為20261231日。

