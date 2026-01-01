熱門搜尋:
出版：2026-Jan-25 15:50
更新：2026-Jan-25 15:50

嘉居．天后首輪即日沽清 10組大手客購全層3伙 加推最後9伙標準戶｜北角新盤

「嘉居．天后」上周五(23日)進行首輪公開發售60伙，即日全數沽清，套現逾6.2億元。

嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」上周五(23)進行首輪公開發售60伙，即日全數沽清，套現逾6.2億元。

發展商透露，其中有10組買家購入全層3伙，不少買家鍾情項目位於港島市中心，步行約90秒可抵達港鐵天后站，加上毗鄰社區配套完善，故購入單位作長綫收租之用；其中包括26樓全層單位，總成交價3,309.5萬元。

周二發售9

發展商趁勢加推3號價單，為項目最後9個標準戶應市，為252829樓全層，包括6伙兩房及3伙三房，實用面積361477方呎。價單定價由1,233.9萬至1,668.2萬元，呎價介乎33,235元至39,454元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由1,011.8萬至1,367.9萬元，折實呎價介乎27,253元至32,352元，折實平均呎價29,298元。其中29樓屬特高樓層，層與層高度約3.25

發展商同時公布全新銷售安排，將於本周二(27)推售上述9伙。連同本月16日售出3伙特色戶，項目在8日售出63伙，佔全盤74伙約85%，吸金逾6.5億元。

「嘉居．天后」提供74伙，全數提供兩房及三房單位，兩房標準單位實用面積361方呎，三房標準單位實用面積477方呎。

即睇北角嘉居．天后最新資訊 (House730)

