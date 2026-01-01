熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jan-25 17:18
更新：2026-Jan-25 17:18

CCL按周反彈0.63% 創逾一年半次高 中原：料新春前突破147點｜樓價走勢

分享：
C25

CCL按周反彈0.63% 創逾一年半次高 中原：料新春前突破147點｜樓價走勢

adblk4

二手樓價走勢反彈，中原城市領先指數CCL最新報145.54點，按周升0.63%，創20245月中後88周、逾一年半次高，是反映去年1230日西沙新盤「SIERRA SEA2A期公布首張價單當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年12月起CCL為兩周升一周跌，樓價走勢呈反覆向升格局，2026年樓價暫累升0.99%。聖誕假後，大型新盤推出，市場反應熾熱，數度加推均即日沽清，加上二手優質筍盤快速被消耗，買家開始接受業主提價入市，樓價升勢持續。近日新盤銷售理想，銀行亦積極推出按揭優惠，樓市氣氛活躍，二手成交增多，新春旺市可能提早出現。CCL或有望於新春前突破147點水平(2024年撤辣後的高位)，現時僅相差1.46點或1%

adblk5

楊明儀表示，20255月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.68%。另外，CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升7.90%，較20249月首次減息前135.86點低位升7.12%，較20218191.34點歷史高位跌23.94%121日西沙新盤「SIERRA SEA2A期第3輪價單銷售218伙沽清，22日「SIERRA SEA2B期公布首張價單155伙，中環「雅盈峰」招標2伙沽出，23日北角「嘉居．天后」首輪價單銷售60伙，對本地二手樓價的影響將於20262月中旬公布的CCL才開始反映。

adblk6

01231 260123CCL map

港島樓價指數創近2年新高

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass146.52點，按周飆2.82%，升幅為5周以來最大，連升4周共5.11%，指數創20244月底後91(2)新高。九龍CCL_Mass145.93點，按周上揚0.73%，指數創202311月底後112(2)次高。新界東CCL_Mass155.53點，按周升0.62%，指數上周上周大跌逾3%後回升。

至於新界西CCL_Mass132.27點，按周回落1.77%，跌幅為7周以來最大，結束2周連升，指數仍為20246月底後82周、逾一年半的第7高。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.53點，按周上揚0.62%CCL(中小型單位)145.46點，按周升0.55%CCL MassCCL(中小型單位)齊創20245月中後88周、逾一年半次高。CCL(大型單位)145.91點，按周升1.06%，連升2周共1.29%，指數創20246月中後83周、逾一年半新高。

adblk7

上周五(23)公布的指數，根據2026112日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在20251229日至202614日簽臨時買賣合約，是去年1230日西沙新盤「SIERRA SEA2A期公布首張價單148伙，12日九龍佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號住宅地截標共收8份標書，以及恒生指數重上26,000點關口收市當周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務