CCL按周反彈0.63% 創逾一年半次高 中原：料新春前突破147點｜樓價走勢

二手樓價走勢反彈，中原城市領先指數CCL最新報145.54點，按周升0.63%，創2024年5月中後88周、逾一年半次高，是反映去年12月30日西沙新盤「SIERRA SEA」2A期公布首張價單當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年12月起CCL為兩周升一周跌，樓價走勢呈反覆向升格局，2026年樓價暫累升0.99%。聖誕假後，大型新盤推出，市場反應熾熱，數度加推均即日沽清，加上二手優質筍盤快速被消耗，買家開始接受業主提價入市，樓價升勢持續。近日新盤銷售理想，銀行亦積極推出按揭優惠，樓市氣氛活躍，二手成交增多，新春旺市可能提早出現。CCL或有望於新春前突破147點水平(即2024年撤辣後的高位)，現時僅相差1.46點或1%。

楊明儀表示，2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.68%。另外，CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升7.90%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.12%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.94%。1月21日西沙新盤「SIERRA SEA」2A期第3輪價單銷售218伙沽清，22日「SIERRA SEA」2B期公布首張價單155伙，中環「雅盈峰」招標2伙沽出，23日北角「嘉居．天后」首輪價單銷售60伙，對本地二手樓價的影響將於2026年2月中旬公布的CCL才開始反映。

港島樓價指數創近 2 年新高 四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報146.52點，按周飆2.82%，升幅為5周以來最大，連升4周共5.11%，指數創2024年4月底後91周(近2年)新高。九龍CCL_Mass報145.93點，按周上揚0.73%，指數創2023年11月底後112周(逾2年)次高。新界東CCL_Mass報155.53點，按周升0.62%，指數上周上周大跌逾3%後回升。 至於新界西CCL_Mass報132.27點，按周回落1.77%，跌幅為7周以來最大，結束2周連升，指數仍為2024年6月底後82周、逾一年半的第7高。 另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.53點，按周上揚0.62%。CCL(中小型單位)報145.46點，按周升0.55%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2024年5月中後88周、逾一年半次高。CCL(大型單位)報145.91點，按周升1.06%，連升2周共1.29%，指數創2024年6月中後83周、逾一年半新高。