SIERRA SEA 2B期首輪開賣186伙 入場價455萬｜西沙新盤

加推的價單第2號90伙單位，戶型涵蓋62伙兩房及28伙三房單位，實用面積由416至701方呎，以最高15%折扣計算，折實售價由461.89萬至874.56萬元，折實呎價由10,085至12,476元，折實平均呎價11,888元。售價及呎價最低單位為Daffodil Avenue第1座2樓H單位，實用面積458方呎，屬兩房間隔，折實售價為461.89萬元，折實呎價10,085元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2B期自開價以來，市場反應熾熱，昨日(24日)已發出2號價單90伙，並落實於周三(28日)以價單形式發售165伙，項目目前暫收逾3萬票，超額逾180倍。

銷售安排1號發售的186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售。價單單位當中有118伙為兩房單位，47伙為三房單位。以最高15%折扣計算，折實售價由455.17萬至874.56萬元，折實呎價由10,018至12,476元，折實平均呎價為11,649元。價格最低單位第1座2樓J單位，屬於443方呎兩房單位，折實售價為455.17萬元；最低呎價單位為第2座G2樓H單位，屬於458方呎兩房單位，折實呎價為10,018元。

四成為大手客 不泛 2A 期向隅客

明天(26日)將截止收取購樓意向登記，星期三的銷售安排分為A組和B組，Super A組最多可買3至6伙：購買3伙客人必須買2伙兩房單位加1伙三房單位；購買4至5伙客人，最多購買1伙三房單位；購買6伙客人，最多可購買2伙三房單位。A1組為購買3伙兩房的客人，A2組為購買1伙三房的客人，B組則可購買1至2伙。

新地代理執行董事陳漢麟表示，料約4成為大手客，亦有不少為2A期向隅客。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。